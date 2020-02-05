Звезда «Молодежки» сделала романтичное фото с возлюбленным в Альпах

Звезда сериала «Молодежка» Анна Михайловская порадовала поклонников новым фото с возлюбленным. Романтичный снимок артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Звезда сериалов редко делится фотографиями с любимым мужчиной, однако во время отдыха на горнолыжном курорте в Альпах сделала исключение. 31-летняя актриса в кадре позирует с бизнесменом Кириллом Шокотько в специальных горнолыжных костюмах, шлеме и маске. Такая экипировка не помешала Кириллу нежно поцеловать Анну в щечку и запечатлеть момент на камеру.
Поклонники рады видеть любимую актрису счастливой в романтических отношениях. Они умилились такому нежному снимку и написали паре комплименты под постом.
«Красавцы»;
«Милые такие!»;
«Аня, вы украшение этого Мира»;
«Мур-мур ребятки! Вы клевые! Хорошего отдыха!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Михайловская с букетом в руках отчиталась об окончании гастрольного тура.