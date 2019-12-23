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«Само совершенство»: Михайловская с букетом в руках отчиталась об окончании гастрольного тура

, 7:15 | Валентин Черников Фото 645

Звезда «Кадетства» и «Молодежки» сделала домашнее селфи после гастролей.

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Фото, видео: Instagram @anna_mihailovskaya

Домашнее селфи Анны Михайловской за один день набрало 100 тысяч просмотров в Instagram. Актриса театра Моссовета вернулась к семье после серии театральных выступлений по городам России. Звезда сериалов «Кадетство», «Барвиха», «Молодежка» и других сфотографировалась в прихожей с пышным букетом роз. На ней при этом был короткий домашний костюм, состоящий из футболки и шорт.

«Мой гастрольный тур на этот год закончился. Впереди много интересного. Ну, а пока хочется просто обнять своих и наслаждаться домом», — поделились желаемым Михайловская.

Instagram @anna_mihailovskaya

Поклонников покорили изящные ноги артистки. Отдельные подписчики похвалили ее букет, интерьер квартиры и обратили внимание на четырехлетнего сына Мирослава на заднем плане. Анну поблагодарили за яркие роли и в преддверие Нового года пожелали ей счастья в семье.

«Очаровательная Анна и чудесный букет»!

«Анна! Вы прелесть!»

«Само совершенство», — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Михайловская показала нового ухажера.

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