«Само совершенство»: Михайловская с букетом в руках отчиталась об окончании гастрольного тура

Домашнее селфи Анны Михайловской за один день набрало 100 тысяч просмотров в Instagram. Актриса театра Моссовета вернулась к семье после серии театральных выступлений по городам России. Звезда сериалов «Кадетство», «Барвиха», «Молодежка» и других сфотографировалась в прихожей с пышным букетом роз. На ней при этом был короткий домашний костюм, состоящий из футболки и шорт.

«Мой гастрольный тур на этот год закончился. Впереди много интересного. Ну, а пока хочется просто обнять своих и наслаждаться домом», — поделились желаемым Михайловская.

Instagram @anna_mihailovskaya

Поклонников покорили изящные ноги артистки. Отдельные подписчики похвалили ее букет, интерьер квартиры и обратили внимание на четырехлетнего сына Мирослава на заднем плане. Анну поблагодарили за яркие роли и в преддверие Нового года пожелали ей счастья в семье.

«Очаровательная Анна и чудесный букет»!

«Анна! Вы прелесть!»

«Само совершенство», — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Михайловская показала нового ухажера.