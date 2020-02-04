Госдума предложила проводить 22 июня Всероссийскую минуту молчания

Госдума в первом чтении рассматривает законопроект о проведении 22 июня Всероссийской минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. Предполагается, что памятная акция будет проходить ежегодно одновременно во всех регионах страны, в 12:15 по Москве. Именно в это время прозвучало обращение к советским гражданам о нападении нацистской Германии на СССР.

«Фактически восполняется пробел в законодательстве о том, чтобы не только дни воинской славы, но и памятные даты имели тот же порядок государственной, информационной поддержки, порядок организации мероприятий», – объясняет депутат Госдумы РФ Ирина Яровая.

По замыслу авторов инициативы, общенациональная минута молчания позволит сохранить и защитить историческую память.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению руководителя российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого, европейцам нужно время, чтобы к ним вернулось понимание, кто на самом деле добился победы над фашизмом во Второй мировой войне.