  1. Пятый канал
  4. «Нужно время, чтобы понимание вернулось в сознание европейцев»: Толстой о победе СССР во Второй мировой войне

«Нужно время, чтобы понимание вернулось в сознание европейцев»: Толстой о победе СССР во Второй мировой войне

, 13:37 | Карина Бернтгольц 57

Руководитель российской делегации в ПАСЕ прокомментировал способ интерпретации исторических событий 75-летней давности в Европе.

Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей

Руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой оценил позицию европейских властей в отношении интерпретации событий Второй мировой войны. По словам политика, осознание того, что в кровопролитных сражениях победил Советский Союз, появится у европейцев лишь спустя некоторое время.

«Не хочется им признавать, какая страна одержала победу во Второй мировой войне при небольшой помощи союзников и какая страна освободила Европу от фашизма. По всей видимости, нужно еще некоторое время, чтобы понимание этого вернулось в сознание европейцев», — заявил бывший спикер Госдумы.

Толстой отметил, что в ходе сессии ПАСЕ, состоявшейся на прошлой неделе, были мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения Освенцима.

«Если бы не моя личная просьба председателю ПАСЕ, кроме него, ни один выступавший на этой церемонии не сказал, что Освенцим был освобожден Красной армией», — цитирует политика ТАСС.

Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау 27 января 1945 года. На тот момент в нем находились около семи тысяч заключенных. В газовых камерах концлагеря были убиты больше одного миллиона человек. Комплекс концлагерей был создан фашистами в районе небольшого польского городка Освенцим в 1940 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Литвы запретили местным следопытам искать и перезахоранивать бойцов Красной армии.

Читайте также

Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
63.91
0.77 70.79
1.19
Гороскоп на 3 февраля: Луна в Тельце благоприятствует финансовым вложениям

Последние новости

15:13
В Петербурге 80-летней блокаднице посоветовали найти работу
15:05
Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение в Лондоне
15:03
Как обустроить малогабаритную квартиру? — Советы и фото от дизайнера
14:59
Степан Меньщиков показал провокационное фото со своей возлюбленной
14:51
В Ленобласти полицейские задержали мужчину с гранатами в трусах
14:45
«Красная или черная?» Надежда Ангарская сразила поклонников элегантными шляпками

Сейчас читают

«В кабине пилота произошла потасовка»: пассажир о крайне необычном полете из Парижа в Москву
День Максима-утешителя: что можно и категорически нельзя делать 3 февраля
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]