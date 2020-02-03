«Нужно время, чтобы понимание вернулось в сознание европейцев»: Толстой о победе СССР во Второй мировой войне

Руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой оценил позицию европейских властей в отношении интерпретации событий Второй мировой войны. По словам политика, осознание того, что в кровопролитных сражениях победил Советский Союз, появится у европейцев лишь спустя некоторое время.

«Не хочется им признавать, какая страна одержала победу во Второй мировой войне при небольшой помощи союзников и какая страна освободила Европу от фашизма. По всей видимости, нужно еще некоторое время, чтобы понимание этого вернулось в сознание европейцев», — заявил бывший спикер Госдумы.

Толстой отметил, что в ходе сессии ПАСЕ, состоявшейся на прошлой неделе, были мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения Освенцима.

«Если бы не моя личная просьба председателю ПАСЕ, кроме него, ни один выступавший на этой церемонии не сказал, что Освенцим был освобожден Красной армией», — цитирует политика ТАСС.

Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау 27 января 1945 года. На тот момент в нем находились около семи тысяч заключенных. В газовых камерах концлагеря были убиты больше одного миллиона человек. Комплекс концлагерей был создан фашистами в районе небольшого польского городка Освенцим в 1940 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Литвы запретили местным следопытам искать и перезахоранивать бойцов Красной армии.