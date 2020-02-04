Лобода в леопардовом купальнике рассказала, чего ей хочется всегда

Новый пост Светланы Лободы с мексиканского пляжа заинтриговал ее поклонников в Instagram. Певица снялась у спасательной вышки в слитном купальнике с леопардовым принтом. В таком виде звезда с белокурыми локонами издалека напоминает самую известную в мире «спасительницу» — Памелу Андерсон.

«Мне всегда хочется солнца, моря, и… продолжай», — написала Лобода.

Instagram @lobodaofficial

Подписчики назвали десятки вариантов окончания этой фразы. В комментариях предположили, что помимо названного Светлане всегда хочется счастья, любви, тепла, секса, «мужика с улыбкой маньяка», манго, семьи рядом и «спать». Самим же фанатам звезды, судя по ответам, больше всего хотелось бы новых фото, песен и концертов от Лободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что размноженная Светлана Лобода озадачила поклонников необычным фото.