«Для Инстаграма»: экс-солистка «Ленинграда» сняла эпатажный клип с Галыгиным

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс опубликовала юмористический и яркий клип на композицию «Для Инстаграма» в Youtube. 32-летняя артистка снялась в эпатажном ролике вместе с юмористом Вадимом Галыгиным и братьями Запашными.

В видео Алиса Вокс выступает в роли главной героини мини-истории — она играет роль девушки, которая готова на все для того, чтобы выглядеть успешной в Instagram. При этом для большей красочности в ролике постоянно рвутся мягкие игрушки.

«Внимание! Во время съемок данного видео не пострадало ни одного плюшевого кролика!» — иронично написали авторы в начале клипа.

Поучительный и невероятно яркий ролик Алисы Вокс пришелся по душе ее фанатам. Поклонники отметили актуальность поднятой артисткой проблемы — несоответствие образа человека в соцсетях его реальной жизни.

«Очень необычно и поучительно. Классно спето и сыграно!»

«Вполне на уровне. Галыгин тоже молодец!»

«Отличная ирония и стеб, в теме клипа», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшая солистка «Ленинграда» спела вместе с бывшим Бузовой на заправке.