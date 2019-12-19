Бывшая солистка «Ленинграда» спела вместе с бывшим Бузовой на заправке

Бывшая солистка группировки «Ленинград» Алиса Вокс, известная своим ярким вокалом в песне «Экспонат», спела вместе с бывшим возлюбленным Ольги Бузовой Тимофеем Майоровым на заправке, сообщает телеканал «78».

Вокалистка выложила в сеть новый клип на песню «Найти». Музыку и текст к композиции написала сама Алиса Вокс. В съемках также приняла участие ведущая солистка Большого театра Алена Ковалева.

«Как бы найти, чтоб не потерять?

На этом пути не упасть опять.

Не было сил, я могла уйти.

Как потерять, чтобы не найти?» — поет Алиса Вокс.

Свежее видео экс-солистки «Ленинграда» поклонники восприняли на «ура». Деньги на третий сольный альбом Алисе Вокс фанаты собирали всем миром.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-солистка «Ленинграда» ответила хейтерам, оголив тело.