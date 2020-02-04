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Букмекеры предсказали вероятный результат России на «Евровидении-2020»

, 23:34 | Мия Субботина 57

Участником от России может стать Александр Панайотов, Полина Гагарина, Zivert, Димаш Кудайбергенов или Little Big.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar, Maxym Marusenko, Str, Komsomolskaya Pravda

По оценкам букмекеров, представитель России на музыкальном конкурсе «Евровидение» может занять второе место. Об этом пишет портал NEWS.ru со ссылкой на один из ресурсов, посвященных мероприятию.

Согласно предоставленной информации, лидером у букмекеров стала Италия, а третье место занимает Норвегия. Однако ни одна из перечисленных стран со своими участниками пока не определились.

В России составлен шорт-лист претендентов, в который вошли Александр Панайотов, Полина Гагарина, Zivert, Димаш Кудайбергенов и Little Big.

«Евровидение-2020» пройдет 12–16 мая в Нидерландах. Всего в мероприятии примут участие представители 41 страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в «Евровидении».

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