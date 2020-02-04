Букмекеры предсказали вероятный результат России на «Евровидении-2020»

По оценкам букмекеров, представитель России на музыкальном конкурсе «Евровидение» может занять второе место. Об этом пишет портал NEWS.ru со ссылкой на один из ресурсов, посвященных мероприятию.

Согласно предоставленной информации, лидером у букмекеров стала Италия, а третье место занимает Норвегия. Однако ни одна из перечисленных стран со своими участниками пока не определились.

В России составлен шорт-лист претендентов, в который вошли Александр Панайотов, Полина Гагарина, Zivert, Димаш Кудайбергенов и Little Big.

«Евровидение-2020» пройдет 12–16 мая в Нидерландах. Всего в мероприятии примут участие представители 41 страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в «Евровидении».