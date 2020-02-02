  1. Пятый канал
  4. Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в «Евровидении»

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в «Евровидении»

, 18:57 | Мия Субботина 20

По словам музыканта, его подопечный желает принять участие в музыкальном конкурсе.

Фото: Instagram @panaiotov

Продюсер Александра Панайотова певец Григорий Лепс высказался о заявлении композитора Игоря Крутого о вероятном участии его подопечного в «Евровидении-2020». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Музыкант подчеркнул, что точной информации о выступлении Панайотова на конкурсе пока нет. Он отметил, что найти песню будет несложно и певца представлять не надо, поскольку его «все знают». Однако пока следует подождать официального заявления.

«Он будет очень достойный участник — высокий, красивый, поющий. Что еще надо?!» — заявил Лепс.

По словам музыканта, они с молодым исполнителем оба хотели бы, чтобы он поучаствовал в Евровидении.

«Во всех отношениях это был бы для всех нас большой шаг и полезная вещь», — добавил он.

Лепс признался, что ему неизвестно, почему Крутой рассказал о том, что информация об участии Панайотова в конкурсе верна на 90%.

«Но в любом случае ему за это большое спасибо, раз он в это верит», — заключил продюсер.

Евровидение-2020 пройдет 12–16 мая в Роттердаме. Всего в мероприятии примут участие представители 41 страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Чумаков прокомментировал новость о возможном участии Панайотова в «Евровидении».

Читайте также

+5° Атмосферное давление 734 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.14
0.10 69.60
0.18
ТОП-4 самых модных знаков зодиака — мнение астролога

Последние новости

19:04
Первые минуты после нападения на прохожих в Лондоне — видео
18:57
Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в «Евровидении»
18:38
«Зенит» не отпустил Дзюбу в английский «Тоттенхэм»
18:30
Скотланд-Ярд: нападение на юге Лондона — террористический акт
18:28
Премию «Оскар» будут вручать Киану Ривз и Пенелопа Крус
18:21
На юге Лондона неизвестный нанес ножевые ранения прохожим

Сейчас читают

Момент страшной аварии с Infiniti в Москве попал на видео
Елена Ханга озвучила размер своей пенсии
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]