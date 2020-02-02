Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в «Евровидении»

Продюсер Александра Панайотова певец Григорий Лепс высказался о заявлении композитора Игоря Крутого о вероятном участии его подопечного в «Евровидении-2020». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Музыкант подчеркнул, что точной информации о выступлении Панайотова на конкурсе пока нет. Он отметил, что найти песню будет несложно и певца представлять не надо, поскольку его «все знают». Однако пока следует подождать официального заявления.

«Он будет очень достойный участник — высокий, красивый, поющий. Что еще надо?!» — заявил Лепс.

По словам музыканта, они с молодым исполнителем оба хотели бы, чтобы он поучаствовал в Евровидении.

«Во всех отношениях это был бы для всех нас большой шаг и полезная вещь», — добавил он.

Лепс признался, что ему неизвестно, почему Крутой рассказал о том, что информация об участии Панайотова в конкурсе верна на 90%.

«Но в любом случае ему за это большое спасибо, раз он в это верит», — заключил продюсер.

Евровидение-2020 пройдет 12–16 мая в Роттердаме. Всего в мероприятии примут участие представители 41 страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Чумаков прокомментировал новость о возможном участии Панайотова в «Евровидении».