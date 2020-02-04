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  4. Поющих и неприятно пахнущих пассажиров предложили высаживать из электричек

Поющих и неприятно пахнущих пассажиров предложили высаживать из электричек

, 22:33 Эфирная новость 27

В Минтрансе выступили за изменение правил провозки пассажиров железнодорожным транспортом.

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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru

Минтранс предложил высаживать из электричек и поездов граждан, раздражающих других пассажиров.

Речь не только о музыкантах и певцах, устраивающих стихийные представления в вагоне. Такие модные сейчас портативные колонки, бумбоксы, включенные на максимум, вполне могут стать поводом для высадки пассажира.

А еще попросить на выход предлагают неприятно пахнущих граждан. Многие, наверное, подумали о людях в грязной одежде и без определенного места жительства. Это да, но переизбыток аромата парфюмерии, тоже может вызвать раздражение других пассажиров.

В рейд по электричкам отправился Роман Ишмухаметов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полуголая пассажирка поезда вышвырнула маленького ребенка из купе.

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