Поющих и неприятно пахнущих пассажиров предложили высаживать из электричек

Минтранс предложил высаживать из электричек и поездов граждан, раздражающих других пассажиров.

Речь не только о музыкантах и певцах, устраивающих стихийные представления в вагоне. Такие модные сейчас портативные колонки, бумбоксы, включенные на максимум, вполне могут стать поводом для высадки пассажира.

А еще попросить на выход предлагают неприятно пахнущих граждан. Многие, наверное, подумали о людях в грязной одежде и без определенного места жительства. Это да, но переизбыток аромата парфюмерии, тоже может вызвать раздражение других пассажиров.

В рейд по электричкам отправился Роман Ишмухаметов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полуголая пассажирка поезда вышвырнула маленького ребенка из купе.