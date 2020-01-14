Видео: Полуголая пассажирка поезда швырнула маленького сына в туалет

Полуголая пассажирка поезда «Симферополь — Москва» швырнула маленького сына в туалет. Как сообщает источник 5-tv.ru, инцидент произошел в вагоне, когда состав проезжал недалеко от Крымского моста в ночь на 10 января.

На записи из вагона видно, как дама без нижнего белья вытаскивает из купе за руку беззащитного малыша, кидает в туалетную кабинку и уходит обратно. Ребенка поднимает его старшая сестра и передает в руки отцу.

В ту же ночь сотрудники полиции высадили нетрезвых родителей с поезда. Обоих детей поместили в больницу Крымска Краснодарского края с травмами. О степени их тяжести пока неизвестно. Позже мужчина обратился в полицию с просьбой вернуть ему наследников. По имеющейся информации, семья проживает в Воронеже.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Алтайского края систематически избивал шестерых детей.