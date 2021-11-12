Какие алкогольные напитки увеличивают риск преждевременной смерти

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Ниса Мурзанаева
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Некоторые составляющие спиртосодержащих продуктов могут вызывать смертельно опасные заболевания.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff, imagebroker/Alfred Schauhuber, imagebroker/Michaela Begsteiger, Frank Rumpenhorst, Bernard Jaubert

Эксперты назвали наиболее опасные для здоровья алкогольные напитки. По мнению нарколога, кандидата медицинских наук Даниила Покровского самым «коварным» спиртосодержащим продуктом является обыкновенное пиво.

«Составляющие, придающие пиву его свойства — пенность, цвет, вкус — крайне неполезные для здоровья человека соединения», — цитирует «Вечерняя Москва» слова специалиста.

По словам Покровского, металлы в составе пива увеличивают риск возникновения смертельных заболеваний, например, ожирения сердца и кардиопатии. Также эксперт утверждает, что в 375 миллилитрах напитка содержится предельно допустимая суточная доза кобальта. Этот химический элемент кардиотоксичен.

Директор школы сомелье Эркин Тузмухамедов назвал еще два наиболее опасных вида алкоголя. По его мнению, людям не стоит употреблять спиртосодержащие «шипучки», которые продают в жестяных банках или под видом игристого вина.

«Это спирт, сахар и вкусовые добавки с газом. Алкогольные производители делают на этом пойле огромные деньги, это хиты продаж», — категорично заявил сомелье.

Эркин Тузмухамедов посоветовал остерегаться дешевых подделок портвейна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему россиянам не стоит выпивать за ужином бокал вина.

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