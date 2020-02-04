Обычная для жителей средиземноморских стран формула употребления алкоголя — бокал вина за ужином — совершенно не подходит россиянам, считает главный внештатный нарколог Минздрава РФ, доктор медицинских наук Евгений Брюн. По его словам, то, что является частью образа жизни в южных странах, может быть опасно в России.

«Тут надо понимать, что там жарко, и выведение алкоголя из организма происходит гораздо быстрее. Также я думаю, что за многие тысячелетия употребления вина это привело к генетическим изменениям у населения средиземноморских стран. Они более устойчивы к вину, но если начнут в таких же количествах пить граппу или коньяк, то последствия будут тяжелые», — сказал Брюн в интервью радио Sputnik.

Он также отметил, что ощущение опьянения — это лишь побочный эффект воздействия алкоголя на человека. Главное же — токсическое, и безопасной для организма дозы алкоголя не существует.

«У нас есть маркер злоупотребления алкоголя. В нем есть показатель превышения определенной величины белков печеночного происхождения. Если этот показатель выше, то мы говорим, что доза для этого конкретного человека превышает его биологическую норму», — пояснил нарколог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему выпить по бокалу вина за ужином часто входит в привычку у людей с высоким интеллектом.