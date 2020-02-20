«Даже ест красиво»: Гагарина ошарашила фанатов снимком с огромным бутербродом
Поклонники забеспокоились, что певица может поправиться во время поездки в США.
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Фото, видео: Instagram @gagara1987
Фото Полины Гагариной с гигантским бутербродом удивило ее поклонников. Певица выложила в Instagram утреннее фото из Беверли-Хиллз. Она стоит с полотенцем на полове и с аппетитом кусает сэндвич. Удержать такой кусок в одной руке у нее не получается, поэтому звезда помогает себе другой.
«Доброе утро! Да-да, в Америке утро и порции американские!» — написала в оправдание Гагарина.
На часах у россиян в этот момент был вечер. Пожелание доброго утра в это время суток не смутило фанатов. Зато вопросы вызвал размер бутерброда. Многие фолловеры забеспокоились о здоровье любимицы. За время поездки в США на таких порциях легко поправиться. Другие при виде этой картинки загорелись аналогичным желанием съесть нечто подобное. А третьи впечатлялись тому, как интересно артистка смотрится в кадре даже рядом с незатейливой пищей.
«Вкуснотища!»
«Я тоже хочу!»
«Кто-то с пузиком вернется»;
«О боги, эта женщина даже ест красиво», — оценили пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Гагарина вышла на сцену в костюме с экстремально глубоким декольте.
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