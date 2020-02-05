Седокова в ярком платье назвала свою «самую вредную привычку»

Певица Анна Седокова в платье и шляпе розового цвета выложила на своей странице в Instagram яркую фотографию. В подписи к снимку она назвала свою «самую вредную привычку».

«Вчера укладываю малыша, и, пока он час засыпал, я под подушкой в телефоне. Поняла, что это самая вредная привычка и штука — висеть в телефоне перед сном. Я запрещаю себе это делать!» — написала знаменитость.

Седокова, ссылаясь на ученых, написала, что использование смартфона перед сном снижает качество ночного отдыха и провоцирует тяжелое пробуждение утром. Также это засоряет память и создает дополнительную нагрузку на центральную нервную систему. Кроме того, снижается выработка гормона мелатонина.

Instagram @annasedokova

В комментариях пользователи согласились с мнением певицы, и поделились секретами, как на время отказаться от смартфона, а также отметили необычный наряд Седоковой.

«Абсолютно согласна! Телефон — это просто „бич“ нашего времени»

«Тоже хочу отказаться от телефона перед сном, но пока в этой битве я проигрываю»;

«На ночь нужно обязательно выключать Wi-Fi, а лучше и телефон отключать. Будильник ставить на часы»;

«Какой крутой образ! Одни слюни»;

«Аня, на этом фото вы похожи на Вонг-Фей Хунга (китайский мастер боевых искусств)», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Седокова рассказывала поклонникам о пользе утреннего секса.