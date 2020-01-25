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Анна Седокова рассказала, чем полезен утренний секс

, 20:34 | Мия Субботина 18

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» порассуждала в соцсети на тему занятий любовью по утрам.

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Фото, видео: Instagram @annasedokova

Анна Седокова опубликовала новый снимок в своем Instagram-профиле. Звезда предстала в кадре в черном брючном костюме. Под пиджак артистка надела белую блузку, которую наполовину расстегнула.

Публикацию бывшая солистка группы «ВИА Гра» сопроводила постом об исследовании ученых. В нем говорится, что утром организм людей больше настроен на секс из-за выброса эстрогена и тестостерона, которые влияют на либидо человека.

«Сам же секс повышает уровень окситоцина, который способствует предотвращению депрессии. Про эндорфины и говорить нечего, они выстреливают и поднимают настроение на целый день, а вот гормоны стресса, наоборот, снижаются», — написала артистка.

Instagram @annasedokova

Также исполнительница, ссылаясь на специалистов, отметила, что занятия любовью по утрам активирует иммунную систему за счет стимуляции выработки иммуноглобулина и положительно влияют на состояние кожи и волос, а также укрепляет мышцы.

«Ну и чтобы окончательно вас убедить скажу, что утренний секс — лучшая альтернатива зарядке. Он улучшает метаболизм и сжигает около пяти калорий в минуту. И девочкам на заметку: специалисты утверждают, что в среднем утренний половой акт длится дольше вечернего», — подчеркнула звезда.

Поклонники пришли в восторг от пикантного снимка певицы, осыпали Седокову комплиментами и поблагодарили за совет.

«Красотка»;

«Ну, какая горячая»;

«Фото обалденное», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Седокова показала искусственные соски.

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