Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» скончался на 54-м году жизни. Грустную весть сообщили в социальной сети Санкт-Петербургского театра «Мастерская».

В 1983 году Дмитрий поступил поступил в Ленинградский госинститут театра, музыки и кино, а затем начал работу ТЮЗе имени Брянцева. Успел сняться в таких картинах, как «Чернов. Chernov», «Барак», «Улыбка».

Однако зрители очень хорошо запомнили его после роли в спектакле «Преступление и наказание», где он сыграл Свидригайлова.

«К сожалению, начиная с 2000-х годов Дмитрий Бульба почти не работал по специальности. Время от времени начинал репетировать в каком-нибудь спектакле, мелькал на небольших ролях в кино и сериалах, но потом снова пропадал, замыкался в себе, не выходил на связь. Сегодня ночью его не стало. И все, кто видел культовое «Преступление и наказание», наверняка вспомнили, как «уходил» ближе к финалу спектакля Свидригайлов — со свистом взмахнув тростью, в отблеске пламени, на взлёте неаполитанской «Санта Лючии"", — написали коллеги.

В сериале «Улицы разбитых фонарей-9» Бульба сыграл роль Маслова.

Когда состоится прощание с актером, пока не сообщается.

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