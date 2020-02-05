Комиссия УЕФА проверила готовность Санкт-Петербурга к Евро-2020

Уже летом в Петербург снова хлынут футбольные болельщики.

Готовность города к Евро-2020 оценила комиссия УЕФА. Делегаты проверили всю инфраструктуру — тренировочные базы, отели, в которых будут жить спортсмены, а также оценили насколько комфортно в городе будет болельщикам. Ну, и самое главное — «Зенит-Арена», на которой пройдут матчи. По мнению ревизоров, готовность нашего стадиона сейчас — самая высокая в Европе.

«Мы считаем, что стадион полностью готов, и сейчас идет финальная настройка. Честно говоря, по сравнению с другими стадионами для Евро-2020 стадион „Зенит“ в очень хорошем состоянии и подходит для игр», — сказал Андреас Шар, руководитель операционной деятельности на объектах УЕФА.

Евро-2020 запомнится гостям Петербурга не только матчами, но и добрыми делами. Одним из послов чемпионата стал актер Константин Хабенский.

Вместе с талисманом чемпионата Скилззи он посетил клинику НИИ детской онкологии. Здесь гости провели для детей футбольную викторину и вручили маленьким пациентам подарки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в УЕФА признали арену в Санкт-Петербурге полностью готовой к Евро-2020.