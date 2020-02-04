В УЕФА признали арену в Санкт-Петербурге полностью готовой к Евро-2020

Арена в Санкт-Петербурге полностью готова к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года (Евро-2020). Об этом сообщил руководитель операционной деятельности на объектах УЕФА Андреас Шар в рамках пятого и заключительного инспекционного визита.

«Последние два дня мы занимались тем, что в основном посещали стадион, и занимались подведением итогов, финальным подтверждением каких-то деталей. Все уже готово, буквально последние какие-то завершающие этапы. Мы оцениваем очень хорошо готовность стадиона и города к проведению чемпионата», — ответил Шар на вопрос о последних днях работы.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом никак не может повлиять на проведение чемпионата. При необходимости будут введены все меры предосторожности и контроля. Однако сейчас в УЕФА сомневаются, что новый тип пневмонии как-то повлияет на проведение соревнований.

«Стадион „Зенит“ в очень хорошем состоянии и отлично подходит для игр. У нас есть определенная градация стадионов: красный — это не очень хорошо готовый стадион; зеленый — очень хорошо подготовленный стадион. Вот стадион „Зенит“ — это, безусловно, зеленый стадион», — сказал Шар, уточнив, что «красных» стадионов нет, но есть «оранжевые».

В пресс-подходе также приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов и гендиректор Оргкомитета Евро-2020 в Северной столице Алексей Сорокин. Они подтвердили готовность стадиона, отметив, что сейчас прорабатываются вопросы транспорта, логистики и безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге открыли центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020. Сам чемпионат пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и одну игру ¼ финала.