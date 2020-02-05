Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире

Голливудский актер Роберт Паттинсон признан учеными самым сексуальным мужчиной в мире. Он смог обойти Брэда Питта и Дэвида Бекхэма в исследовании, которое оценивало красоту на основе «физического совершенства» по древнегреческому принципу золотого сечения.

33-летний актер, который сыграет Бэтмена в новом блокбастере, был признан на 92,15% соответствующим показателям, которые установили еще предки европейской цивилизации. Он построен на физиогномических параметрах лица: соотношении размеров губ, подбородка, глаз и других черт.

Вторым по «лицевому совершенству» стала новая звезда «Ведьмака» Генри Кавилл, набрав 91,64%. Тройку лидеров закрыл Брэдли Купер (91%) — бывший возлюбленный российской супермодели Ирины Шейк.

Вместе с тем, казалось бы, признанный голливудский красавчик Брэд Питт получил только четвертое место. В десятку красивейших также вошли Джордж Клуни, Хью Джекман, Дэвид Бекхэм, Идрис Эльба, Канье Уэст и Райан Гослинг.

Отмечается, что список был составлен с использованием новейших компьютерных методов картографирования на основе косметологической хирургии.

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