Номинанты на «Оскар» в 2020 году: прогнозы букмекеров

Церемония вручения«Оскара» состоится 9 февраля 2020 года под крышей театра Dolby Theatre (США, Лос-Анджелес). Список номинантов огласят лишь в январе, но фавориты оскаровской гонки известны уже сейчас. Хоакин Феникс или Леонардо Ди Каприо? Скарлетт Йоханссон или Лупита Нионго? «Джокер» или «Однажды в Голливуде…»?

5-tv.ru составил список букмекерских фаворитов на самые завидные номинации самой престижной кинопремии в мире.

87-я церемония вручения «Оскара», 2015 год / globallookpress.com /Image Group LA

«Оскар» 2020: дата проведения и время трансляции в России

Первая церемония вручения «Оскара» проходила без повсеместного присутствия фоторепортеров и трансляции по телевидению или радио. От того «Оскара» до нас дошли редкие черно-белые снимки, а его продолжительность не превышала и 15 минут. Не было даже названия премии. Вместо привычного сегодня «Оскара» деятелям киноискусства вручали «Награды за заслуги». Имена победителей, кстати, были известны заранее. Тогда, в 1927-м, мало кто мог представить, во что превратится этот междусобойчик через десятки лет.

Сегодня церемония вручения «Оскара» — это день торжества киноискусства, ежегодно пополняющего американскую казну на миллиарды долларов. Один Лос-Анджелес зарабатывает на церемонии вручения золотой статуэтки до $130 миллионов. А еще самая престижная кинопремия в мире обеспечивает рабочими местами до десяти тысяч человек.

Телевизионные каналы во всем мире платят баснословные суммы за право транслировать церемонию вручения «Оскара». И если в СССР долгое время позолоченному рыцарю с мечом был путь заказан, то сегодня для некоторых россиян вручение «Оскара» — один из самых ожидаемых дней в году.

Из-за разницы во времени российским телезрителям придется встать в воскресенье раньше обычного. «Оскар» 2020-го начнется 10 февраля в 2:30 по московскому времени.

Премия «Оскар»: как стать номинантом

Фильмы отбирают киноакадемики. Стать кандидатом может любой фильм, который попадает в их поле зрения. Академик может узнать о картине самостоятельно, либо ему о ней расскажет продюсер, заинтересованный в продвижении проекта. Считается, что эксперт отсматривает все фильмы, за которые голосует в тех или иных номинациях.

В представлении зрителя киноиндустрия и кинокритика — это обитель высоконравственных художников. Каждый ратует за справедливое проведение голосования, а победителем, конечно, становится лучший. Это обязательно фильм с глубоким философским сюжетом и блистательно отыгрывающими актерами.

А ведь некоторые фильмы, за которые голосуют киноакадемики, они не смотрели вовсе. Кому-то просто понравилось название. Так кинокартины становятся не только номинантами престижной награды, но победителями в главных номинациях.

Неназванные киноакадемики в приватной беседе с журналистами Los Angeles Times признались, что не смотрели фильм «12 лет рабства». С их слов, они дали фильму шанс, решив не обходить стороной киноленту на столь значимую тему. Важно отметить, что от голоса этих людей зависело как выдвижение фильма в число номинантов, так и его победа в качестве лучшей картины.

Примечательно, что Эллен Джеджерес (ведущая церемонии «Оскар» 2014-го. — Прим.ред.) начала свою приветственную речь с шутки о том, что лучшим фильмом года должен стать «12 лет рабства», иначе все они (присутствующие в зале. — Прим. ред.) — расисты. Создатели фильма ушли с церемонии с золотыми статуэтками.

Стив Маккуин, режиссер фильма «12 лет рабства», 2014 год / www.globallookpress.com / Yang Lei

Важно отметить, что среди афроамериканского населения долгое время существовало мнение, будто все самые успешные проекты (В их числе блокбастеры. — Прим. ред.) выходят исключительно с белыми актерами. Темнокожие артисты в то время играли в фильмах комедийного жанра («Полицейский из Беверли-Хиллз», «Поездка в Америку». — Прим. ред.) и редко появлялись на главных ролях элитарного кино, которое традиционно собирает большую кассу в прокате и приносит артистам мировую славу. Ситуацию изменила набравшая силу в западном обществе тема равенства и толерантности.

Уже в 2019-м номинацию на лучший фильм получил супергеройский блокбастер с темнокожим актером в главной роли. Впрочем, главная особенность ленты состояла в том, что история была посвящена культуре и самобытности темнокожего населения. Фильм прохладно приняли отечественные зрители, но тепло встретила западная аудитория.

Поклонники кинокомиксов при этом отнеслись к выдвижению фильма на «Оскар» 2019-го со скептицизмом, так как история о принце Ваканды, по их мнению, вышла пресной. А главный герой получился не таким сложным и интересным, как тот же Железный человек или Тор.

Досталось даже визуальным эффектам. Пользователи соцсетей раскритиковали картину за низкое качество компьютерной графики. Вскоре начали поговаривать, что «Черная пантера» получила номинацию исключительно из-за актуальности темы толерантности в современном обществе.

Бывает и такое, что номинант становится победителем из-за давления на киноакадемиков. В 2010 году вокруг фильма-лауреата премии за лучший фильм разгорелся скандал. Оказалось, продюсер фильма рассылал киноакадемикам электронные письма с призывом голосовать именно за его картину, а не за соперничающий с ним в той же номинации «Аватар». Продюсера звали Николя Картье, а фильм назывался «Повелитель бури». В какой-то момент кинолента оказалась перед риском дисквалификации, но в итоге сохранила за собой звание лучшего фильма 2010-го.

Скандал подогревался еще и тем, что «Аватар» был самым ожидаемым фильмом года. Зрители ждали его появления на экранах более десяти лет. Премьера ознаменовала возвращение в большое кино Джеймса Кэмерона, фильмы которого частенько не только входят в историю, но и собирают выдающуюся кассу. Рекорд по сборам вышедшего в 1997-м «Титаника» долгое время оставался непобитым. Превзойти этот фильм по продажам удалось лишь кинокомиксу «Мстители: Финал» в 2019 году.

Однако в 2010-м зрители и журналисты прочили победу в «Оскаре» именно фильму о кошкообразных людях. Победа «Повелителя бури», снятого бывшей женой Кэмерона, породила в обществе слухи о зависти к достижениям режиссера. Ничто человеческое, очевидно, не чуждо даже американским киноакадемикам.

Кроме того, председателей Американской академии кинематографических искусств и наук и часто обвиняют в излишнем консерватизме. Так, в «Оскар» 2010-м унесла драма «Король говорит», а не полюбившаяся зрителям «Социальная сеть». Тогдашняя киноакадемия (10 тысяч человек. — Прим. ред.) состояла в большинстве своем из старшего поколения, которым легче понять личную драму Георга VI, чем осознать драматургию в истории становления Facebook.

Кадр из фильма «Король говорит» (The King’s Speech) / IMDb

Состав киноакадемии обновился лишь в 2016-м, когда темнокожие актеры назвали «Оскар» белым. Критики прошлись и по членскому составу академии, посчитав, что в нем превалируют исключительно белые гетеросексуальные мужчины.

Скоро их ряды пополнились молодыми специалистами, понимающими современный мир лучше пожилых коллег. Задача этих людей стояла в том, чтобы отбирать наиболее актуальные современности киноленты.

Таким образом становится ясно, что «Оскар» сегодня — это скорее кино на злобу дня, а не преисполненные драматургии или высочайшего актерского мастерства картины.

«Оскар» 2020: номинанты (по версии букмекеров)

Американская академия кинематографических искусств и наук объявит список номинантов 13 января 2020 года. Традиционно букмекеры выдвигают собственных фаворитов задолго до киноакадемиков. Нельзя сказать, что их прогнозы сбудутся на 100%.

Порой победителем становится фильм или актер, в победу которого слабо верили сами букмекеры. И все же их рейтинг базируется не на субъективном мнении какого-то одного зрителя. Свой прогноз они делают, исходя из впечатлений профессиональных кинокритиков, настроений в обществе, кассовых сборов, мнения рядовых зрителей и даже внутренних факторов, вроде отношений внутри Голливуда.

Брэд Питт и Гвинет Пелтроу встречались с 1995-го по 1997-й / уgloballookpress.com / Paul Schmulbach

Брэд Питт, к примеру, номинировался на «Оскар» три раза и трижды оставался без статуэтки. Среди знаменитостей какое-то время ходили слухи, что причина тому — его неудавшиеся отношения с Гвинет Пелтроу, происходящей из актерской семьи, которая имеет широкие связки к сфере кинематографа.

Бытует мнение, будто расставание с Пелтроу настроило влиятельную родню девушки против него. По этой причине он до сих пор не стал лучшим лицедеем по версии киноакадемиков. На данный момент Питт имеет «Оскар» только в качестве продюсера драмы «12 лет рабства».

«Оскар» 2020: Лучший фильм

Вручать «Оскар» за экранизацию комиксов уже не считается дурным тоном. И речь идет не о «Темном рыцаре» Кристофера Нолана, унесшем две золотые статуэтки («Лучшая мужская роль второго плана» и «Монтаж звука») в 2009 году. По прогнозам букмекеров, у «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли есть все шансы стать фильмом года по версии Американской киноакадемии в 2020-м. Впрочем, есть и те, кто прочит победу Квентину Тарантино с его «Однажды в Голливуде….».

«Джокер»

«Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли окончательно порвал шаблоны супергеройского кино. Хорошие кинокомиксы выходили задолго до его премьеры, однако этот «Джокер» вобрал в себя все лучшее, за что зритель любит экранизации графических романов. Супергерои, как и кино о них, в последние десять лет, стали сложнее и комплекснее, чем когда-либо до этого.

Современному зрителю неинтересно наблюдать за всесильным и практически неуязвимым персонажем, вроде того же Супермена. В тренде сегодня не просто кинокомиксы, а супергеройское кино, в центре которого персонаж, чьи проблемы и сомнения могли бы быть понятны обычному зрителю.

Таким был «Железный человек» Джона Фавро с Робертом Дауни-младшим, рассказывающий историю не просто о всемогущем супергерое в железной броне, но об обычном человеке. Фильм положил начало новому витку блокбастеров. Таких, где в качестве главного героя стоит неоднозначный и просто близкий зрителю персонаж.

Кадр из фильма «Джокер» (Joker, 2019) / IMDb

Уже поэтому «Джокеру» Хоакина Феникса начали прочить номинацию на «Оскар» 2020-го в качестве лучшего фильма. И это при условии, что картина не основана на каком-то определенном комиксе, а имеет оригинальный сценарий. Это одна из причин, почему зрители изначально не слишком заинтересовались картиной. Многим казалось, что авторам просто не удастся создать хорошую историю.

На тот момент мало кто знал, что «Джокер» Хоакина Феникса — это полный драматизма путь героя, начавшийся на неудавшемся комике Артуре Флеке и закончившийся Джокером, самым опасным преступником Готэма и главным врагом Бэтмена. Зрители поверили мотивации персонажа. Ведь в этом Джокере так много человечного: страдания, разочарования в людях и системе, а еще — большая мечта, над которой окружающие только смеются.

Зрители проголосовали за историю о грустном клоуне звонкой монетой, картина не обошлась без внимания критиков. Букмекеры считают «Джокера» с Хоакином Фениксом возможным победителем кинопремии «Оскар» 2020 года.

Квентин Тарантино

Еще до выхода «Однажды в Голливуде…» девятый фильм Квентина Тарантино переименовали в девятую симфонию Тарантино. Зрительский интерес подогревало пресловутое проклятие. Это суеверие среди композиторов, начавшееся с Бетховена, умершего при написании девятой симфонии. После него возник целый ряд музыкантов, чья жизнь окончилась, когда они работали на девятым по счету музыкальным произведением: например, Людвиг ван Бетховен, Франц Шуберт и Альфред Шнитке.

Свою роль сыграла стилистика, в которой обычно работает режиссер. Это не злой сказочник Гильермо дель Торо и не любитель многоуровневых сюжетных линий как Кристофер Нолан. Фильмы Тарантино отличаются резкостью и откровенностью со зрителем. Кровавые сцены и колкости в диалогах давно стали частью фирменного стиля режиссера.

Кадр из фильма «Однажды в Голливуде» (Once Upon in Hollywood, 2019) / IMDb

От «Однажды в Голливуде…» ждали крепкой истории, даже разоблачения всей киноиндустрии. Вместо этого зрителю показали два часа степенного сюжета и всего 15 минут «настоящего Тарантино».

Тем не менее «Однажды в Голливуде…» может попасть в список номинантов на «Оскар» 2020-го. При этом Леонардо Ди Каприо, сыгравшему в фильме на пару с Брэдом Питтом, вовсе не предсказывают номинацию на лучшего актера. Ранее его номинировали на «Оскар» четыре раза, а победил он всего лишь раз.

Гонки болидов

Кинокритики окрестили «Ford против Ferrari» «Форсажем здорового человека». Противостояние двух мегалодонов автопрома — это сама по себе оскаровская история. Впрочем, среди зрителей оказались те, кто окрестил байопик Oscar bait, то есть фильмом, прямо ориентированным на получение золотой статуэтки.

«Ford против Ferrari» — это пример не только хорошей истории, но шикарно подобранного актерского состава. А точнее — тандема. Пусть у «Оскара» нет номинации «Лучший актерский дуэт», по-отдельности на престижную награду претендуют и Мэтт Дэймон, и Кристиан Бэйл.

Кадр из фильма «Форд против Феррари» (Ford v Ferrari, 2019) / IMDb

Зрители высоко оценили драму о противостоянии двух автомобильных компаний. Критики тоже не обошли ленту вниманием и назвали номинантом на «Оскар» 2020-го в качестве лучшего фильма.

Приключения «Кролика ДжоДжо»

«Кролик ДжоДжо» так и не попал на большие экраны в России. По официальной версии, боссы «Двадцатого Века Фокс СНГ» усомнились в коммерческом успехе картины. Российские же зрители увидели в таком решении студии цензуру, ведь главный герой фильма водит дружбу с воображаемым приятелем в образе Адольфа Гитлера. Впрочем, это далеко не первый случай, когда западный проект не допускают в прокат из-за неоднозначного, по мнению российских кинобоссов, содержания.

Пользователи интернета припомнили российским прокатчикам историю с запретом на показ картины «Смерть Сталина» — черной комедии о последних днях советского вождя. В тот раз политики и чиновники посчитали, что авторы фильма глумятся над советской историей. По мнению зрителя, похожая ситуация сложилась вокруг «Кролика ДжоДжо», в котором европейский тиран и диктатор изображен в качестве лучшего друга маленького мальчика.

Но, по правде говоря, сюжет картины действительно неоднозначен. Так считают не только российские прокатчики, но и сам Disney, владеющий Fox Searchlight (компания, на чьи деньги снимался «Кролик ДжоДжо». — Прим. ред.) с марта 2019-го. Последние занимаются финансированием инди-кино и артхауса. Такие проекты часто имеют ярко выраженную специфику, потому не пользуются спросом у зрителя.

Как правило, ленты, вроде «Кролика ДжоДжо», редко имеют хорошую кассу и часто затмеваются в прокате более дорогостоящими фильмами. Уже по этой причине черная комедия про дружелюбного Гитлера могла не попасть на большие экраны в России: ее прокат просто невыгоден.

Disney отпугнула поднятая в ленте тема нацизма. Кинобоссы решили, что это плохо повлияет на посещаемость Диснейлендов. Да и сам фильм вряд ли соберет хорошую кассу. В результате картина все-таки вышла в США, хотя главы Disney изначально даже не хотели вставлять ее в официальный список премьер до 2027 года включительно.

Кадр из фильма «Кролик ДжоДжо» (Jojo Rabbit, 2019) / IMDb

Действие фильма разворачивается в эпоху Второй мировой войны. Немецкий мальчик по имени ДжоДжо тяжело переживает уход отца на войну. На волне стресса он воображает себе видимого только ему самому друга в образе Адольфа Гитлера. Его сыграл режиссер фильма Тайка Вайтити, наиболее известный по постановке кинокомикса «Тор. Рагнарек».

Кинокритики прохладно восприняли фильм. И все же букмекеры прогнозируют «Кролику ДжоДжо» маленькие, но шансы стать номинантом на «Оскар» 2020-го.

«Оскар» 2020: Лучшая мужская роль

Леонардо Ди Каприо

Хотя в «Однажды в Голливуде…» играет сразу два именитых актера (Ди Каприо и Брэд Питт), номинация «Лучшая роль первого плана» требует, чтобы в картине был всего один главный герой. Киноманы увидели в этой ипостаси не Питта, но Ди Каприо.

Роберт Паттинсон

«Маяк» рассказывает историю о смотрителях маяка. Картина выйдет в России только 16 января 2020 года. Однако фильм успели похвалить зарубежные критики, а еще он отметился на Каннском фестивале. «Маяк» — это тот редкий случай, когда оценки кинокритиков и зрителей сходятся.

Букмекеры делают ставки на Роберта Паттинсона, считая, что тот давно вырос из персонажей подросткового кино. Его герой попадает в помощники грубого и вечно пьянствующего смотрителя маяка (Уиллем Дефо). Герою предстоит провести в компании с этим человеком четыре сложнейших недели. За это время ему придется стать сильнее или поддаться примеру наставника. Влияние последнего оказывается мощнее, чем предполагалось. Юноша рискует просто не выдержать это испытание, ведь дело не только в неприятном соседстве.

Оторванность от большой земли и ощущение постоянного одиночества только усиливает стресс героя Паттисона. Создателям удалось передать внутренние переживания героя зрителю благодаря решению касаемо метода съемок.

Фильм снят на черно-белую пленку почти с квадратным соотношением сторон. Такая картинка только питает чувство безнадежности и лишений, которые испытывает ассистент смотрителя маяка. Именно за объемность истории картине прочат попадание в список номинантов на «Оскар» 2020-го.

Кадр из фильма «Маяк» (the Lighthouse, 2019) / IMDb

Хоакин Феникс

Зрители прочат Хоакину Фениксу «Оскар» за главную мужскую роль после выхода фильма в прокат. Букмекеры также делают ставки именно на этого актера. Примечательно, что Хоакин Феникс мог так и не сыграть этой роли.

По информации The Hollywood Reporter, Джаред Лето был категорически против съемок сольника Джокера не со своим участием. До этого студия обещала актеру отдельный фильм про безумного клоуна с ним в главной роли. А вот «Джокер» с Фениксом должен был стать самостоятельным произведением.

Кадр из фильма «Отряд самоубийц» (Suicide Squad, 2016) / IMDb

Инсайдеры утверждают, что Лето настаивал на закрытии проекта посредством влияния на продюсеров киностудии. Последние, кстати, не верили в успех фильма Тодда Филипса (режиссер «Джокера» с Хоакином Фениксом. — Прим. ред.), выделив ему скромный по меркам Голливуда бюджет в надежде, что тот просто откажется от затеи. Но кинолента в итоге выстрелила в прокате, а «Джокер» Феникса публика приняла куда теплее, чем-то, что предложил в «Отряде самоубийц» Джаред Лето.

И если кто-то еще сомневается в том, что фильм по комиксам достоин «Оскара», то кандидатура Хоакина Феникса на золотую статуэтку за лучшую мужскую роль ни у кого вопросов не вызывает.

Мэттью Райс

Кадр из фильма «Прекрасный день по соседству», реж. Мариэль Хеллер, 2019 год / IMDb

Не секрет, что именно отрицательные персонажи по-настоящему пленяют сердце зрителя. Такая ситуация произошла с фильмом «Прекрасный день по соседству».

История начинается с того, как журналист Esquire, прожженный циник Том Джунод, (Мэттью Райс), берется за интервью с Фредом Роджерсом (Том Хэнкс). Последний — ведущий старого американского обучающего шоу для детей. Эдакий Николай Дроздов американского разлива. Фред Роджерс — его полная противоположность. Он автор множества едких материалов в пафосном Esquire и обладатель нескольких престижных премий. Однако звезды не спешат идти к нему на интервью из-за его неудобных вопросов и бурного нрава. И тогда он, в свойственной только ему манере, садится за интервью с добряком всея американского телевидения.

Полярность характеров двух героев пришлась по душе не только зарубежным зрителям, но и критикам, посмотревшим картину еще в сентябре. В российский прокат фильм выйдет в феврале 2020-го.

«Оскар» 2020: Лучшая женская роль

Рене Зеллвегер

Похоже, Рене Зеллвегер устала быть актрисой одной роли. Последнее время артистка редко оказывается героиней светской хроники. Ее редко можно увидеть в числе актеров, занятых на съемках особо ожидаемых проектов. Поэтому ее появление в байопике о легендарной американской артистке заинтересовало не только кинокритиков, но и фанатов.

Многие поклонники грезили о возвращении кумира к образу Бриджит Джонс. Но куда больше фанатов обрадовала новость, что Зеллвегер исполнит главную роль в биографической драме ярчайшей звезды американского шоу-бизнеса Джуди Гарленд.

Кадр из фильма Джуди (Judy, 2019) / IMDb

Кинокритики и зрители тепло приняли картину, а кто-то даже предрекает Зеллвегер номинацию на «Оскар».

Лупита Нионго

Наибольшую известность Лупита Нионго получила после драмы «12 лет рабства». Кроме того, актриса отметилась в кинокомиксе «Черная пантера».

Фильм «Мы» рассказывает историю о том, как маленькая девочка Аделаида встречает своего двойника в парке развлечений. Событие надолго травмирует психику девочки. Спустя много лет повзрослевшая Аделаида возвращается в родной город, но с мужем и детьми. В один прекрасный день на лужайке дома появляется точная копия всей ее семьи, включая саму Аделаиду.

Кадр из фильма «Мы» (Us, 2019) / IMDb

Картина получила невысокие оценки критиков и зрителей. Однако нестандартный сюжет и эмоциональная игра Лупиты позволила актрисе оказаться в числе номинанток на «Оскар» 2020 года в качестве лучшей актрисы первого плана. В 2014-м девушка получила премию как лучшая актриса второго плана за участие в картине «12 лет рабства».

Скарлетт Йоханссон

Явно засидевшаяся в образе Черной вдовы Скарлетт Йоханссон возвращается в серьезное кино. На этот раз ее героиня не супергерой и даже не персонаж японской манги, но театральная актриса. Спустя череду фантастических фильмов сомнительного качества, звезда вновь снялась в драме, которую в состоянии оценить не подростки, но взрослые люди с непростым бэкграундом.

Николь (Скарлетт Йоханссон) переживает развод с мужем-режиссером Чарли (Адам Драйвер). Ситуацию осложняет не только общая работа, но и наличие у пары ребенка. И можно подумать, что это типичная драма о человеческих переживаниях. Однако спешим успокоить тех, кому приелись типичные драмы о разводе, потому что «Брачная история» — это трагикомедия с элементом триллера.

«Брачная история» — это фильм о том, как двое взрослых людей отказываются смотреть правде в глаза. В какой-то момент они начинают верить сочиненной лжи и попадают в нелепые ситуации.

Кадр из фильма «Брачная история» (Marriage Story, 2019) / IMDb

По мнению кинокритиков и зрителей, именно в такой жанровой мешанине актерский талант Скарлетт Йоханссон проявляется с небывалой мощью. Велика вероятность, что именно она попадет в список номинанток на лучшую женскую роль.

«Оскар» 2020: русский фильм

Отечественный кинематограф во многом уступает американскому, однако российские фильмы не раз попадали в поле зрения киноакадемиков. Более того: некоторые из них побеждали в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Даже сегодня, в условиях непростых взаимоотношений двух держав, российское кино по-прежнему получает номинации на «Оскар».

Кадр из фильма «Дылда», 2019 / IMDb

Россию на «Оскаре» 2020 года представит фильм «Дылда» Кантемира Балагова. Действия фильма разворачиваются в послеблокадном Ленинграде. Две фронтовые подруги пытаются начать жизнь сначала. Фильм имел бешеный успех на Каннском фестивале и был отмечен рядом наград за режиссуру.

