Александр Овечкин стал лидером в гонке снайперов текущего сезона НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за американский клуб «Вашингтон Кэпиталз», вышел на первое место в гонке снайперов текущего сезона Национально-хоккейной лиги (НХЛ). На счету капитана команды 40 заброшенных шайб в 53 матчах.

На два гола от российского спортсмена отстает нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. За 54 игры он забросил 38 шайб в ворота противника, сообщает RT.

Накануне «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2. Овечкин, оформивший хет-трик, стал настоящей звездой игры. Благодаря заброшенным шайбам, хоккеист вышел на восьмое место в НХЛ по количеству хет-триков и обогнал Мориса Ришара

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обладатель шести Кубков Стэнли Марк Мессье назвал Овечкина примером для поколения.