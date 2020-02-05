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  4. Александр Овечкин стал лидером в гонке снайперов текущего сезона НХЛ

Александр Овечкин стал лидером в гонке снайперов текущего сезона НХЛ

, 10:10 | Карина Бернтгольц 55

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» 40 голов в 53 матчах национальной хоккейной лиги.

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Фото, видео: Instagram @aleksandrovechkinofficial, @ventures_with_ventura

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за американский клуб «Вашингтон Кэпиталз», вышел на первое место в гонке снайперов текущего сезона Национально-хоккейной лиги (НХЛ). На счету капитана команды 40 заброшенных шайб в 53 матчах.

На два гола от российского спортсмена отстает нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. За 54 игры он забросил 38 шайб в ворота противника, сообщает RT.

Накануне «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2. Овечкин, оформивший хет-трик, стал настоящей звездой игры. Благодаря заброшенным шайбам, хоккеист вышел на восьмое место в НХЛ по количеству хет-триков и обогнал Мориса Ришара

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обладатель шести Кубков Стэнли Марк Мессье назвал Овечкина примером для поколения.

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