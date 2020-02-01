Обладатель шести Кубков Стэнли назвал Овечкина примером для поколения

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли, бывший канадский хоккеист Марк Мессье отреагировал на информацию о том, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обогнал его в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова канадца приводятся на официальном сайте лиги.

Мессье поздравил Овечкина с выдающимся результатом и признал его уникальность.

«Ты поразил всех мастерством, отменным броском и характером — уникальной комбинацией качеств. Но еще важнее то, что ты стал примером для целого поколения, заразив их своей страстью забивать и желанием играть в хоккей», — подчеркнул он.

Также бывший канадский хоккеист пожелал Александру успехов в дальнейшем продвижении в списке лучших снайперов лиги.

Ранее стало известно, что Овечкин поднялся на восьмую строчку списка лучших снайперов в истории НХЛ. В активе Овечкина стало 695 реализованных шайб за все время выступления в лиге, у Мессье — 694 гола.

В рейтинге бомбардиров НХЛ лидирует Уэйн Гретцки, сумевший забросить 894 шайбы за всю карьеру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полуторагодовалый сын Овечкина встретил новый рекорд папы аплодисментами.