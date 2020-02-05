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  4. В Латвии прошли обыски в компании, транслирующей российские каналы

В Латвии прошли обыски в компании, транслирующей российские каналы

, 10:51 Эфирная новость 30

Причину оперативных действий латвийские правоохранители не сообщают.

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Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей; 5-tv.ru

Новый виток русофобии в Латвии. Сотрудники госбезопасности республики ворвались в помещение компании «Балтийский медиа альянс», транслирующей российские телеканалы, и провели там обыск. Причину латвийские силовики не сообщают.

«Медиа альянс» — крупнейшая в странах Балтии компания, транслирующая программы российского телевидения для жителей этого региона. Напомним, что в Латвии 40% населения — русскоязычные.

Действия сотрудников госбезопасности выглядят особенно странно на фоне заявления президента страны. В январе он выступил против притеснения русскоязычного населения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экс-глава МИД Латвии объяснил недружественное отношение страны к России

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