Экс-глава МИД Латвии объяснил недружественное отношение страны к России

Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс обозначил причины недружественного отношения своей страны к России. По мнению политика, негативная позиция Риги имеет прямую зависимость от политики, которую ведут Соединенные Штаты.

Янис Юрканс подчеркнул, если Латвия решится пойти курсом сближения с Россией, то в отношении страны будут введены санкции США. Экс-глава латвийского МИД считает, что Вашингтон будет использовать ограничительные меры в качестве метода давления.

«Как только кто-нибудь посмотрит в сторону России, то могут быть санкции — так как это было сделано в отношении компаний, которые участвуют в проекте „Северный поток — 2“. Американцы будут править санкциями, они будут как полицейский, пока доллар царствует в экономическом мире, американцы будут использовать этот рычаг», — цитирует Яниса Юрканса ФАН.

Помимо прочего, дипломат выразил мнение, что в будущем Евросоюз, в который входит Латвия, может постигнуть распад. В данном случае рижским властям придется сделать определенный выбор.

«После развала Евросоюза произойдет в какой-то мере регионализация ЕС. Латвии как члену союза надо думать — а что дальше; какой союз; с кем будем дружить; и что это все для нас значит», — заключил Янис Юрканс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Латвии считают нужным сделать разговоры на русском платными.