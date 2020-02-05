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Минздрав упрощает ввоз незарегистрированных лекарств в РФ

, 11:59 Эфирная новость 34

Ведомство готовит соответствующий проект поправок в законодательство.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernhard Schmerl; 5-tv.ru

В Россию упростят ввоз незарегистрированных лекарств — соответствующий проект сейчас готовит Минздрав.

По новым правилам медикаменты, к которым, в первую очередь, относятся психотропные и наркотические препараты, будут доставлять через «Московский эндокринный завод». Это позволит законно получить всем нуждающимся жизненно важные медикаменты.

Документ подготовлен по поручению президента, и вступит в силу с 1 марта этого года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как регионы смогут закупать не зарегистрированные в России жизненно важные лекарства.

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