Минздрав упрощает ввоз незарегистрированных лекарств в РФ

В Россию упростят ввоз незарегистрированных лекарств — соответствующий проект сейчас готовит Минздрав.

По новым правилам медикаменты, к которым, в первую очередь, относятся психотропные и наркотические препараты, будут доставлять через «Московский эндокринный завод». Это позволит законно получить всем нуждающимся жизненно важные медикаменты.

Документ подготовлен по поручению президента, и вступит в силу с 1 марта этого года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как регионы смогут закупать не зарегистрированные в России жизненно важные лекарства.