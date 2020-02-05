Когда в России можно будет купить билет для собаки или кота?

Билет для кота. С предложением изменить правила перевозки домашних животных в самолетах выступили в Государственной думе.

Авторы проекта предлагают разрешить владельцам покупать для своих питомцев билет на соседнее кресло, если вес животного не превышает 10 килограммов. Так же необходимо в порядке исключения дать возможность собакам лететь в ногах у хозяина. И, наконец, запретить перевозить животных в багажном отсеке, если они могут не перенести полет.

Поводом для внесения изменений стали инциденты с гибелью животных во время перелета из Нью-Йорка в Москву и с подменой кота при взвешивании в аэропорту столицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в законе об ответственном обращении с животными нашлась лазейка.