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В законе об ответственном обращении с животными нашлась лазейка

, 9:03 Эфирная новость 35

Во многих городах России несмотря на новые правила продолжают работать контактные зоопарки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Viktor Pogontsev; 5-tv.ru

В законе об ответственном обращении с животными нашлась лазейка и для людей. Так, с 1 января вступили в силу новые правила, запрещающие в России контактные зоопарки. Но заведения по-прежнему открыты для посетителей. Их владельцы просто сменили название. Рекордсменами по случаям жестокого обращения с животными являются курортные города. Бизнес фотографов с живым реквизитом на юге страны все так же процветает. О диком беззаконии — репортаж Яна Воскресенского.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что бездомную собаку застрелили на территории аэропорта «Пулково».

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