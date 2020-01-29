В законе об ответственном обращении с животными нашлась лазейка и для людей. Так, с 1 января вступили в силу новые правила, запрещающие в России контактные зоопарки. Но заведения по-прежнему открыты для посетителей. Их владельцы просто сменили название. Рекордсменами по случаям жестокого обращения с животными являются курортные города. Бизнес фотографов с живым реквизитом на юге страны все так же процветает. О диком беззаконии — репортаж Яна Воскресенского.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что бездомную собаку застрелили на территории аэропорта «Пулково».