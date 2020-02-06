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  4. Доступные аналоги популярных суперфудов назвали в Роскачестве

Доступные аналоги популярных суперфудов назвали в Роскачестве

, 7:18 Эфирная новость 8

Проведенные специалистами исследования показали, что ягоды годжи, семена чиа и крупу киноа вполне можно заменить свеклой, клюквой, черникой и гречкой.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / digifoodstock.com; 5-tv.ru

Специалисты Роскачества доказали — полезное питание не всегда стоит дорого. Эксперты нашли дешевые аналоги модным продуктам. Речь о так называемых суперфудах с большой концентрацией полезных веществ — это ягоды годжи, семена чиа, ягоды асаи и крупа киноа.

Как показали исследования, по содержанию витамина А пять граммов ягод асаи равны одной свекле. Ягоды годжи, которые называют эликсиром молодости и долголетия, вполне можно заменить сушеной клюквой или черникой. А практически полным аналогом низкокалорийной и полезной индейской крупы киноа является наша гречка.

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