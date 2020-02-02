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ТОП-5 продуктов для здоровой и красивой кожи

, 21:06 | Мия Субботина 1 512

Подборка из самых полезных продуктов, которые помогут сохранить лицо румяным и свежим.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Janus, /Creativ Studio Heinemann, / imagebroker/Ulrich Niehoff, /Creativ Studio Heinemann, /Paul Williams, /Jan Baldwin

То, что мы ежедневно едим, напрямую влияет на наш внешний вид. Чтобы нормализовать состояние кожи, нужно есть больше овощей и свежих фруктов, пишет clutch.ua.

Миндаль

В этом орехе содержатся жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, а также витамин молодости — биотин. Миндаль считается прекрасным источником кальция, железа, магния, фосфора и калия. Его обязательно стоит употреблять людям, которые тщательно следят за своей фигурой и внешним видом.

Помидоры

В этом диетическом продукте содержится большее количество витамина С, который обеспечивает упругость кожи. Специалисты рекомендуют употреблять помидоры в свежем виде, чтобы получить как можно больше полезных свойств.

Шпинат

Очень полезный и универсальный продукт, который можно добавлять в большое количество блюд. Листья шпината насыщены множеством полезных витаминов. Один из них — бета-каротин, который благотворно влияет на организм.

Ягоды

Полезные вещества, содержащиеся в ягодах, помогают выработке коллагена, который отвечает за гладкость и упругость кожи.

Черный шоколад

В нем содержатся природные вещества, которые предотвращают процессы старения организма. Кроме того, именно черный шоколад с высоким содержанием какао благотворно влияет на цвет кожи лица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что диетологи назвали тростниковый сахар опасным для здоровья.

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