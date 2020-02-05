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«Записывайтесь на прием»: Бледанс в образе секси-медсестры пококетничала с фанатами

, 16:45 | Карина Бернтгольц 516

Актриса создала новую маску для Instagram и продемонстрировала ее поклонникам.

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Фото, видео: Instagram @bledans

Известная российская актриса Эвелина Бледанс создала новую маску для Instagram-сторис. Своим подписчикам она предложила примерить образ медсестры, причем не милой и тихой, а дерзкой и сексуальной. Получившуюся маску звезда продемонстрировала на новом снимке в социальной сети.

Большие губы, накрашенные яркой помадой винного оттенка, насыщенные сливовые тени для век и, конечно, медицинская шапочка — вот составляющие рокового образа, который показала на новом селфи светская львица. Чтобы выглядеть еще более соблазнительно, Бледанс решила поиграть мимикой и сделала такое выражение лица, что некоторым пользователям даже показалось, что она с ними флиртует.

Instagram @bledans

В комментариях поклонники признались, что не могли налюбоваться любимой актрисой в образе сексуальной медсестрички. Те, кто смотрел «Маски-шоу», вспомнили, как звезда идеально вписывается в эту роль, и заключили, что вжиться в образ смогут только такие же харизматичные красотки, как Бледанс, а на других маска будет смотреться слегка нелепо.

«Записывайтесь на прием», — поиронизировал один из юзеров.

«Ох, какая кокетка!» — отметил другой.

«Самая бомбическая медсестра всех времен и народов», — заключил третий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эвелина Бледанс решила посмотреть фильм о Маргарет Тэтчер голышом.

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