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«Спасибо тебе, моя любовь»: Анастасия Костенко родила Тарасову вторую дочь

, 18:11 | Игорь Рязов 3 078

Фотографии с супругой и новорожденной девочкой спортсмен выложил на своей странице в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @tarasov23

Анастасия Костенко, жена российского футболиста Дмитрия Тарасова, родила ему вторую дочь. Соответствующий пост спортсмен выложил на своей странице в Instagram.

«Спасибо тебе, моя любовь», — подписал Тарасов фотографии с Анастасией и новорожденной дочкой.

Instagram @tarasov23

Футболист также опубликовал карточку младенца, из которой следует, что вес девочки равен 3,39 килограмма, а рост — 52 сантиметра. Там же указано, что роды завершились 5 февраля в 17:05.

Супруги уже воспитывают одного ребенка — дочь Милана родилась в июле 2018 года. Также у футболиста есть ребенок от первого брака — десятилетняя дочь Ангелина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Тарасова отреагировала на предложение журналиста завести аккаунт в Instagram, посвященный ее пупку. Анастасия Костенко, смеясь, отметила, что даже у такого контента найдется своя аудитория.

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