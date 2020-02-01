«Заведите страницу для пупка»: Костенко посмеялась над предложением журналиста

Жена спортсмена Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко — посмеялась над предложением журналиста создать аккаунт в Instagram, посвященный ее пупку. Подробности необычного разговора молодая мама рассказала в Instagram.

«Заведите страницу для пупка», — донесся голос корреспондента по ту сторону телефона. Я еле сдержала себя от смеха, ребята. Мне позвонили взять мой комментарий на тему моего, внимание, пупка. О нем написали десятки изданий», — вспоминает Костенко.

Модель отнеслась с юмором к «заманчивому» предложению сотрудника неизвестного издания. Однако, подчеркнула, что настоящий профессионал, «создающий продукт для широкого потребления никогда не поддержит инфоповод, если у него нет спроса».

Instagram @kostenko.94

Анастасия провела литературную параллель между абстрактным блогом про ее пупок и повестью русского писателя Николая Гоголя. По ее словам, Николай Васильевич даже не мог представить, что сатирическое произведение «Нос» спустя почти два века обретет фольклорное продолжение, под названием «Пупок».

Подписчики от души посмеялись над возможным «новым героем» российских таблоидов. Но Анастасия заверила фанатов, что история с блогом про «приобретенный рубец» продолжения не получит — молодая мама не стала воспринимать идею всерьез.

«Зачем вы вспоминаете Гоголя? Он явно перевернулся бы в гробу, если бы узнал, что в современном мире модно демонстрировать пупок на всю вселенную»;

«Это было на полном серьезе?»;

«Тот самый таинственный пупок»;

«Вот уж действительно тема для обсуждения»;

«У каждого человека есть пупок, но только ваш интересует всю Россию представляете?» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Тарасов поздравил молодую жену с годовщиной свадьбы.