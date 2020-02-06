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  4. Полуголая Цымбалюк-Романовская прикрылась цветами в новой фотосессии

Полуголая Цымбалюк-Романовская прикрылась цветами в новой фотосессии

, 12:30 | Алиса Старжевская 403

Пианистка выложила пикантное новое фото в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @vitalinaromanovskaya

Виталина Цымбалюк-Романовская поучаствовала в откровенной фотосессии — артистка выложила кадр, на котором она прикрывает оголенную грудь.

В кадре пианистка сидит вполоборота, ее белокурые локоны нежно струятся по нагой спине. Женщина слегка прикрывает грудь цветком и шалью — для фотосессии Цымбалюк-Романовская отказалась от бюстгальтера.

Instagram @vitalinaromanovskaya

Поклонники удивились, как на вид робкая и хрупкая исполнительница решилась на такую «смелую» съемку. Возможно, раздеться Виталина решила после нового скандала с семьей Армена Джигарханяна, предполагает Утро.ру.

Instagram-подписчики с восторгом приняли «горячую» фотосессию любимой артистки — многие признались, что Виталине удалось не переступить грань и не скатиться до пошлости и вульгарности. Ее образ получился нежным и местами трогательным.

«Такие прекрасные, шедевральные фото»;

«Это фото надо в музей!»

«Ангел!»

«Уважаю за мудрость, ум и красоту!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Цымбалюк-Романовская обвинила первую жену и пасынка Джигарханяна в притворстве.

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