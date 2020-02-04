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Цымбалюк-Романовская обвинила первую жену и пасынка Джигарханяна в притворстве

, 23:15 | Валентин Черников 28

Экс-супруга 84-летнего актера утверждает, что близкие воссоединились с ним ради популярности, а не заботы.

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Фото, видео: Instagram @st_jigar, @vitalinaromanovskaya

Тема:
Развод Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской 87

Воссоединение близких Армена Джигарханяна с 84-летним актером раскритиковала его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская. Слова пианистки приводит портал Teleprogramma.pro.

В Instagram пасынка народного артиста Степана Джигарханяна появилась кадры с семейной трапезы. Молодой человек привел близкую подругу Ольгу Казаченко познакомиться с отцом. Судя по видео, встреча прошла удачно. Прощаясь, девушка пожелала актеру всех благ, а он с улыбкой на лице пожал ей руку и не раз отблагодарил Ольгу за визит и теплые слова.

Instagram @st_jigar

В кадр во время семейной встречи попала и первая официальная жена Джигарханяна Татьяна Власова. В сентябре прошлого года бывшие супруги воссоединились после того, как Татьяна вернулась из США, чтобы ухаживать за актером. Тогда Армен Джигарханян объявил, что они продолжат стареть вместе.

У Цымбалюк-Романовской своя версия происходящего. По ее мнению, «жадные до популярности» Татьяна и Степан пытаются самоутвердиться за счет артиста после 20-летней разлуки. При этом, как утверждает Виталина, никто из приближенных к Джигарханяну не думает о нем самом.

Девушка назвала катастрофической ситуацию, при которой актер почти не бывает в театре и отдалился от привычного круга общения.

«Он остался без близких. И я не могу ему помочь. Меня не зовут и не приглашают. Джигарханян нужен этим людям, как знамя, если хотите, трофей. Я ему много лет посвятила, и он был успешным и востребованным. А теперь никому не нужен и живет с сиделкой. Все бессмысленно. Они только пользуются фигурой Армена Борисовича! Поймите, ну кому эти люди интересны — Татьяна Сергеевна, Степан», — заявила Цымбалюк-Романовская.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Джигарханяна рассказала, как он пережил смерть дочери.

Тема:
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