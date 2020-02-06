Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 февраля, Луна находится в Раке. Это период, в который не стоит принимать судьбоносных решений. Лучше заняться какой-то монотонной и спокойной деятельностью. Есть вероятность, что дела, связанные с юриспруденцией, антиквариатом, новой покупкой или начатым судебным процессом завершатся благополучно.
♈ Овен
Овны, каждый раз, когда вы говорите «я не могу», сталкиваетесь с неожиданными препятствиями на вашем пути, блокируя движение вперед. Здоровый оптимизм в сочетании с волей к победе, станет вашим лучшим решением. Будьте смелым и бесстрашным.
Космический совет: будьте смелее.
♉ Телец
Телец, любовь заставляет мир вращаться. Но что, если свобода является топливом для этого огня? Эта глава вашей жизни требует, чтобы вы приняли настоящего себя и отпустили фантомные ожидания, которые давили на вас. Вы никогда не будете совершенны в глазах другого человека. Вам это не нужно. Единственный человек, с которым вы обязаны объясниться, это вы сами.
Космический совет: будьте самим собой и не бойтесь быть осужденным.
♊ Близнецы
Сегодня речь идет об ожиданиях и реальности. Близнецы, понимание того, что каждый из нас борется с собственными страхами, станет для вас крайне важным. Так что, если вы окажетесь в противоречии с кем-то, кого любите, знайте, это не о вас. Они воюют сами с собой.
Космический совет: практикуйте доброту и сострадание.
♋ Рак
Рак, жизнь требует, чтобы вы проявили себя, рискнули и не побоялись заняться тем, что зажигает ваше сердце. Конечно, вы знаете, что вам, возможно, на пути придется поцеловать несколько жаб. Но если выход «за пределы себя» поможет вам приблизиться к заветной цели, то почему бы нет?
Космический совет: начните заниматься тем, что вас зажигает.
♌ Лев
Лев, нет одинаковых людей в этом мире. Пусть любовь, доброта и сострадание станут основополагающим в ваших отношениях. Вы учитесь принимать друг друга такими, какие вы есть, что, в свою очередь, помогает вам развиваться на личном уровне. Но это не значит, что вы должны соглашаться со всем или смотреть на мир через одну и ту же линзу.
Космический совет: не забывайте заботиться о близких.
♍ Дева
Дева, вы находитесь в той точке своего путешествия, когда вы достаточно смелы, чтобы быть тем, кто вы есть, и не боятся сказать свою правду. Этот вновь обретенный оптимизм помогает окружающим открыть вам свои сердца. Помните, все, что мы вкладываем во Вселенную, может вернуться к нам в десять раз. Так станьте проводником любви и высшей мудрости.
Космический совет: будьте собой.
♎ Весы
Весы, некоторые люди женятся еще в юности и живут долго и счастливо. Другим требуется пройти серьезный путь, прежде чем встретить свою половинку. Вселенная работает таинственным образом. У каждого своя неповторимая история. Вы можете быть не там, где хотите, но именно там, где и должны быть.
Космический совет: вы находитесь именно там, где нужно.
♏ Скорпион
Скорпионы, вот вещи, на которые стоит обратить внимание: проекты, в которые вы вкладываете свою энергию, скоро начнут развиваться. Не забудьте послать молитву благодарности в космос. Это сделает вас магнитом для хороших вещей.
Космический совет: будьте именно тем, кто вы есть.
♐ Стрелец
Стрельцы, мы настолько полагаемся на слова, что забываем, что наши глаза — это окно в душу. Говорите о чувствах с близким человеком, но при этом смотрите в его глаза. Возможно, вы увидите в них то, что раньше не замечали.
Космический совет: глаза — это окна души.
♑ Козерог
Вы находитесь в гармонии с природой. Хороший способ укрепить свою энергию и добиться внутреннего равновесия: провести время на свежем воздухе. Простое упражнение — ходьба босиком сотворит чудеса для вашего настроения и поможет увидеть ситуацию, с которой вы столкнулись, с нейтральной точки зрения. PS: Ваш инстинкт острее, чем вы считаете.
Космический совет: сосредоточьтесь на поиске внутреннего баланса.
♒ Водолей
Растущая Луна создает пространство для организации и интеграции уроков души. Сейчас не время бросать дело или соглашаться на меньшее, чем вы заслуживаете. Вселенная хочет, чтобы вы были терпеливы и продолжали действовать в выбранном направлении
Космический совет: следуйте по намеченному пути.
♊ Рыбы
Рыбы, не бойтесь сказать своему партнеру о своих настоящих чувствах. Нет никаких правил, когда речь идет о делах сердечных. Проявите инициативу, это очень понравится вашему партнеру.
Космический совет: не бойтесь говорить о своих чувствах.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 февраля.