Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 февраля

В целом нам предстоит очень положительная неделя, когда будут присутствовать энергичность и целеустремленность, необычная ясность ума, проявляющаяся в озарениях и инсайтах. В эмоциональной и сексуальной жизни возможны сильные и яркие впечатления, но иногда запутанные или неясные ситуации.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который поможет сгладить углы в любовных отношениях, а прилив сил направит в плодотворное русло.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя будет довольно позитивной. Главным качеством будет сфокусированность, толкающая вас к вашим целям. Также будет присутствовать хорошее самочувствие, быстрота мысли, энергичность. Возможно, правда переоценивание своих возможностей и обстоятельств.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам на предстоящей неделе жизнь предоставляет много возможностей. Однако то, как вы сможете ими распорядиться, будет зависеть от вашего личного состояния. А оно будет не самым лучшим: возможны нервозность, конфликтность и ошибки при принятии решений. Для личной жизни неделя в целом благоприятна.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам будут сопутствовать собранность и хорошее самочувствие, которые будут помогать достигать успеха, особенно в деловой сфере. В личной жизни возможны неприятности: обиды, конфликты или взаимное непонимание.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков продолжается период, благоприятный для личной жизни, нежности, углубления отношений, проявления чувств. Все эти позитивные моменты помогут сгладить проблемы, которые тоже могут возникать. Например, на работе возможно ощущение, что вас не уважают или недостаточно ценят.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов это будет неделя со смешанным влиянием планет. Вы бодры и энергичны, что помогает вам двигаться к цели. Но при этом вам будет исключительно сложно договариваться с окружающими, находить взаимовыгодное решение. Возможна борьба за власть и авторитет.

Дева — гороскоп на неделю

Девам неделя обещает поддержку вышестоящих лиц. Но вам может не хватить такта и благоразумия, чтобы правильно воспользоваться ей. Наблюдайте за своим внутренним состоянием и работайте с ним. А также с готовностью ожидайте поддержку судьбы.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя очень хорошая. Будет много общения, причем приятного и полезного. Возможно, удастся договориться о чем-то важном. Также вам хорошо будет увидеться с родителями. Неделя подходит и для активных действий, достижений.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя будет конфликтной. Скорее всего не удастся избежать столкновений или скрытого противостояния с окружающими. Развивайте оптимизм, широту натуры и принятие окружающих. Эти энергии тоже будут присутствует в вашей жизни на предстоящей неделе и помогут сгладить негативные проявления.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам неделя принесет удачу в сфере деловой активности, достижений, реализации проектов и задач. Для личной жизни и близкого эмоционального общения неделя, однако, может оказаться неудачной. Будет сложно найти общий язык, а ваше часто меняющееся настроение тоже не будет улучшать ситуацию.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов продолжается период оптимизма и долгосрочного планирования. Также неделя благоприятна для сферы личных отношений и эмоциональной жизни. Возможно вам стоит сходить в театр или в кино, либо на какое-нибудь еще мероприятие, которое принесет отдых и положительные эмоции.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя будет очень позитивной. Энергичность, собранность, сфокусированость и хорошее самочувствие – все помогает вам ставить цели и двигаться к ним. Также для Водолеев продолжается период их дней рождения, когда очень важно проанализировать прошлый год и поставить цели на следующий. И сразу приступить к их реализации!

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам неделя может принести необычные знаки и смутные ощущения, которые будут на что-то намекать. Постарайтесь прислушиваться к своей интуиции. Также на неделе возможны проблемы с отстаиванием интересов: возможно вам будет сложно постоять за себя и вы окажетесь в невыгодном положении.

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