  1. Пятый канал
  4. «Добро пожаловать, доченька!» — Жена Тарасова показала первые фото из роддома

«Добро пожаловать, доченька!» — Жена Тарасова показала первые фото из роддома

, 5:26 | Ниса Мурзанаева 43

25-летняя Анастасия Костенко родила футболисту второго ребенка.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @kostenko.94

Супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова 25-летняя Анастасия Костенко показала первые фото из роддома. Звезда опубликовала в Instagram снимки, на которых трогательно позирует в больничном покое с новорожденной малышкой на руках.

«Когда встречаются два искренне любящих друг друга сердца, она способна умножаться с каждым годом. Добро пожаловать в наш мир, доченька!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @kostenko.94

Под фотографией супруги и дочки тут же «отметился» счастливый отец Дмитрий Тарасов.

«Моя жизнь!» — оставил комментарий футболист.

Поклонники наперебой стали поздравлять звездную пару с пополнением в семействе. Фанаты пожелали Анастасии Костенко и ее малышке всяческих благ, а главное, крепкого здоровья.

Новорожденная девочка — второй ребенок, появившийся на свет в браке Костенко и Тарасова. Первую дочь знаменитостей зовут Милана. Малышка родилась летом 2018 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Костенко родила Дмитрию Тарасову вторую дочь.

Читайте также

Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.17
-0.26 69.74
-0.39
Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений

Последние новости

5:45
Трамп показал видео с реакцией демократов на свое обращение
5:26
«Добро пожаловать, доченька!» — Жена Тарасова показала первые фото из роддома
5:04
Автомобиль протаранил пешеходов в Иерусалиме
4:51
6 февраля — Международный день бармена
4:43
Вернувшиеся из Китая самолеты прошли санитарную обработку
4:16
Звезда Голливуда, актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

Сейчас читают

Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений
Рустам Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]