Супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова 25-летняя Анастасия Костенко показала первые фото из роддома. Звезда опубликовала в Instagram снимки, на которых трогательно позирует в больничном покое с новорожденной малышкой на руках.

«Когда встречаются два искренне любящих друг друга сердца, она способна умножаться с каждым годом. Добро пожаловать в наш мир, доченька!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @kostenko.94

Под фотографией супруги и дочки тут же «отметился» счастливый отец Дмитрий Тарасов.

«Моя жизнь!» — оставил комментарий футболист.

Поклонники наперебой стали поздравлять звездную пару с пополнением в семействе. Фанаты пожелали Анастасии Костенко и ее малышке всяческих благ, а главное, крепкого здоровья.

Новорожденная девочка — второй ребенок, появившийся на свет в браке Костенко и Тарасова. Первую дочь знаменитостей зовут Милана. Малышка родилась летом 2018 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Костенко родила Дмитрию Тарасову вторую дочь.