Супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова 25-летняя Анастасия Костенко показала первые фото из роддома. Звезда опубликовала в Instagram снимки, на которых трогательно позирует в больничном покое с новорожденной малышкой на руках.
«Когда встречаются два искренне любящих друг друга сердца, она способна умножаться с каждым годом. Добро пожаловать в наш мир, доченька!» — подписала пост знаменитость.
Под фотографией супруги и дочки тут же «отметился» счастливый отец Дмитрий Тарасов.
«Моя жизнь!» — оставил комментарий футболист.
Поклонники наперебой стали поздравлять звездную пару с пополнением в семействе. Фанаты пожелали Анастасии Костенко и ее малышке всяческих благ, а главное, крепкого здоровья.
Новорожденная девочка — второй ребенок, появившийся на свет в браке Костенко и Тарасова. Первую дочь знаменитостей зовут Милана. Малышка родилась летом 2018 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Костенко родила Дмитрию Тарасову вторую дочь.