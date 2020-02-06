Кулинария и йога: какой образ жизни Меган Маркл и принц Гарри ведут после отъезда из Англии

В конце прошлого года Меган Маркл и принц Гарри переехали в Канаду, отказавшись от всех титулов и привилегий. Семейная пара вместе с девятимесячным сыном Арчи поселилась в поместье в канадском городе Ванкувер.

Влюбленным решение об отказе от королевских обязанностей далось очень тяжело. Однако теперь чета чувствует себя вполне комфортно на новом месте, сообщает инсайдер журнала People.

«Они наслаждаются спокойной жизнью, как настоящие домоседы», — рассказал он.

Информатор поделился с изданием подробностями досуга экс-королевской четы. По его словам, парочка обожает гулять вместе с маленьким сыном и собаками в близлежащем парке. Помимо этого, утверждается, что Меган Маркл продолжает заниматься йогой и всерьез увлеклась готовкой. Источник поведал, что на 2020 год у влюбленных очень много планов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отъезд Гарри и Меган подкосил здоровье Елизаветы II.