Звезда Голливуда, актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

Американский актер, звезда «золотой эры» Голливуда Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. О смерти знаменитости рассказал в Instagram его сын популярный артист Майкл Дуглас.

«С огромной печалью я и мои братья объявляем, что Кирк Дуглас покинул нас. Для всего мира он был легендой, актером из „Золотого века“ кинофильмов, пережившим свои золотые годы. Гуманистом, приверженность которого к справедливости и принципам, в которые он верил, устанавливают стандарт для всех нас», — написал Майкл Дуглас в микроблоге.

Instagram @michaelkirkdouglas

Кирк Дуглас является обладателем премии «Золотой глобус» за роль Винсента Ван Гога в ленте «Жажда жизни». Также он трижды был номинирован на лучшую мужскую роль в Академии кинематографических искусств и наук. В 1996 году актер получил почетный «Оскар». Звезда снялся в более чем 80 фильмах и «ушел» из кино только в 2004 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба.