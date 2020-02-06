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Самая популярная порноактриса рассказала о тотальном одиночестве из-за карьеры

, 7:09 | Ниса Мурзанаева 40

28-летняя Райли Рид уверена, что в конечном счете станет «сумасшедшей собачницей».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / MJT; Instagram @titsoutkickedout

Популярная американская порноактриса 28-летняя Райли Рид рассказала о своем тотальном одиночестве из-за карьеры. Звезда опубликовала на YouTube ролик, в котором посоветовала девушкам никогда не сниматься в фильмах для взрослых.

По словам Райли Рид, отношения с молодыми людьми не ладятся у нее именно из-за работы в порно-индустрии. Однажды актриса два года встречалась с бойфрендом, с которым в итоге ей все равно пришлось расстаться. Парня раздражал ее род занятий.

«Лишь после нашего расставания он признался, что иногда ему даже не хотелось целоваться со мной», — поделилась знаменитость.

Однако проблемы возникли не только с романтическими отношениями. Оказалось, что Райли Рид давно перестала общаться с родителями, из-за чего сильно страдает. Также контакты пришлось прервать и с другими ближайшими родственниками.

«Я потеряла свою семью. Я не разговариваю с моими братьми и сестрами. Они либо пытаются использовать меня, либо, как отец, не хотят быть замеченными в моей компании», — рассказала порноактриса.

Райли Рид предположила, что в старости она сможет открыть питомник и стать «сумасшедшей собачницей, у которой будет сотня псов». Порнозвезда уверена, что животные будут любить ее искренне, в отличие от людей.

В 2019 году Райли Рид была удостоена звания самой просматриваемой порноактрисы на Pornhub.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что популярная порноактриса поведала о самой тяжелой сцене в ее карьере.

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