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Садальский напомнил, что родители умершего Кирка Дугласа родом из Белоруссии

, 7:30 | Ниса Мурзанаева 93

Легенда кинематографа скончался в возрасте 103 лет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kevan Brooks; Instagram @stassadal

Российский шоумен Станислав Садальский опубликовал в Instagram пост, посвященный уходу из жизни американского актера Кирка Дугласа. Легенда Голливуда скончался в возрасте 103 лет. Звезда отечественного шоу-бизнеса рассказал о происхождении и родителях мировой знаменитости.

«Он из эмигрантской семьи — его родители из Белоруссии. Мир его знает, как Кирка Дугласа, актера из Беверли-Хиллз. Он был — Изя Демский», — поделился информацией россиянин.

Instagram @stassadal

Станислав Садальский процитировал несколько высказываний умершего коллеги по цеху и отметил — американский актер был по-настоящему «гениальным человеком».

Звезда «золотой эры» Голливуда Кирк Дуглас ушел из жизни 5 февраля 2020 года. Легенда кинематографа снялся в более чем 80 фильмах и «ушел» из профессии только в 2004 году. Актер является обладателем почетного «Оскара» и премии «Золотой глобус» за роль Винсента Ван Гога в биографической картине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда Голливуда, актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет.

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