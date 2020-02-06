Аферисты пытались получить 580 миллионов рублей со счетов умершего москвича

Полицейские задержали в Петербурге четверых мошенников, которые намеревались получить 580 миллионов рублей со счетов умершего москвича.

Как стало известно 5-tv.ru, подозреваемые пришли в одно из отделений банка на Шпалерной улице и представились наследниками покойного. В подтверждение аферисты предоставили операционисту документы, которые оказались фиктивными.

Осуществить задуманное злоумышленникам не удалось. Организатор преступной схемы — житель Башкирии, а также лженаследник и их подельники — сотрудник службы безопасности финансовой организации и житель Сочи были задержаны.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».