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Аферисты пытались получить 580 миллионов рублей со счетов умершего москвича

, 9:37 | Василий Заика 30

Подозреваемые задержаны в одном из отделений банка в Петербурге. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Известия / Алексей Майшев

Полицейские задержали в Петербурге четверых мошенников, которые намеревались получить 580 миллионов рублей со счетов умершего москвича.

Как стало известно 5-tv.ru, подозреваемые пришли в одно из отделений банка на Шпалерной улице и представились наследниками покойного. В подтверждение аферисты предоставили операционисту документы, которые оказались фиктивными.

Осуществить задуманное злоумышленникам не удалось. Организатор преступной схемы — житель Башкирии, а также лженаследник и их подельники — сотрудник службы безопасности финансовой организации и житель Сочи были задержаны.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

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