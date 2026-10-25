Счет пошел на сотни миллиардов — МВД раскрыло масштаб экономических преступлений в России

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

За восемь месяцев выявлено более 86 тысяч правонарушений в этой категории.

Каков ущерб от экономических преступлений в РФ в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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МВД: экономические преступления нанесли России ущерб почти на 400 миллиардов рублей

Материальный ущерб от преступлений экономической направленности в России за январь — август 2026 года составил 397,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили журналисты «МК» со ссылкой на материалы МВД России.

По данным ведомства, за восемь месяцев правоохранительные органы выявили 86,3 тысячи преступлений этой категории. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года их число увеличилось на 6,3%.

В опубликованных материалах не уточняется, какая доля ущерба приходится на отдельные виды экономических правонарушений. Приведенные показатели отражают число выявленных преступлений и оценку причиненного ими материального ущерба.

Ранее, писал 5-tv.ru, Счетная палата отчиталась перед Советом Федерации о расходах бюджета за прошлый год. Проверки выявили нарушения и недочеты на сумму 580 миллиардов рублей.

Глава ведомства Борис Ковальчук отметил, что экономика показала рост. Годовая инфляция замедлилась до 5,59%, а доходы государства оказались выше запланированных. Ключевая ставка в среднем за год составила 19,2%.

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