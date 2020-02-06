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Названы виды рака, которые сложнее всего выявить на ранних стадиях

, 11:50 | Анастасия Игонина 23

Несмотря на то, что большинство таких диагнозов удается поставить в начале развития болезни, некоторые онкозаболевания не диагностируются до поздних стадий.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack, E. Teister, Jörg Horstmann

Онкологи назвали виды рака, которые сложнее всего диагностировать на ранних стадиях. Информацию опубликовало издание «Ридус».

По словам медиков, на первой или второй стадии практически невозможно диагностировать онкологические заболевания языка и губ. Такие диагнозы в 78% случаев ставятся на третьей или четвертой стадии. В основном, отмечает главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, это связано с тем, что люди не склонны придавать значение новообразованиям в полости рта.

В целом в России большинство онкозаболеваний выявляется на ранних стадиях — более 56% ото всех случаев за 2019 год. Еще 23,3% злокачественных образований было диагностировано на третьей стадии и чуть более 20% — на четвертой. Согласно последним данным, увеличить процент выявления онкологических проблем на ранних стадиях до 65% российские медики намерены к 2024 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезде «Зачарованных» диагностировали рак груди четвертой стадии.

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