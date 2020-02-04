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Звезде «Зачарованных» диагностировали рак груди четвертой стадии

, 21:21 | Ниса Мурзанаева 158

48-летняя Шеннен Доэрти публично рассказала о рецидиве онкологии молочной железы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net, face to face, PLANET PHOTOS, Birdie Thompson

Американская актриса 48-летняя Шеннен Доэрти рассказала о страшном диагнозе, который ей поставили врачи — раке груди четвертой стадии.

Злокачественная опухоль в области молочной железы впервые была обнаружена у звезды сериала «Зачарованные» в 2015 году. Спустя два года медики зафиксировали у артистки ремиссию. Однако недавно рак вернулся и начал прогрессировать еще более агрессивно.

«Это горькая пилюля. Я окаменела. Я очень напугана», — цитирует знаменитость Daily Mail.

Телезвезда призналась — больше всего ее беспокоит реакция на страшную ситуацию ее мамы и супруга режиссера Курта Исваринко.

Шеннен Доэрти приобрела популярность, сыграв роли Бренды Уолш в телесериале «Беверли-Хиллз, 90210» (1990—1994) и Прю Холливелл в «Зачарованных» (1998—2001).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Зачарованных» вышла замуж.

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