  1. Пятый канал
  4. В массовом ДТП в Красноярском крае столкнулись около 30 автомобилей

В массовом ДТП в Красноярском крае столкнулись около 30 автомобилей

, 12:06 Эфирная новость 78

Причиной аварии стал густой туман и несоблюдение дистанции.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Bernd März; 5-tv.ru

Тема:
Погода 4212

Массовое ДТП сегодня утром произошло в Красноярском крае. На трассе в Емельяновском районе столкнулись около 30 легковых и грузовых автомобилей. Причиной аварии стал густой туман. Водители не смогли вовремя затормозить. О пострадавших пока не сообщается. На месте работают сотрудники госавтоинспекции.

А Петербург накрыл мощный снегопад. На уборку выехали больше тысячи единиц спецтехники. Экстренные службы просят быть внимательнее водителей, которые уже привыкли к аномально теплой зиме.

А накануне из-за угрозы наводнения в городе закрыли все створы защитной дамбы — в Неве резко поднялся уровень воды. К этому часу ситуация стабилизировалась.

К тому же синоптики обещают сильный снег и метель. Уже сейчас город начинает засыпать. Экстренные службы просят быть внимательнее водителей, которые уже привыкли к аномально теплой зиме. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли в ДТП с грузовиком в Крыму.

Тема:
Погода 4212
6 февр
Сход лавин в Турции унес жизни 38 человек
6 февр
Створы дамбы закрыли в Петербурге в связи с надвигающимся ураганом
5 февр
За сутки лавины сошли в России, Грузии и Турции — есть жертвы
4 февр
Снегопад в Уфе, штормовое предупреждение в Сочи: непогода «разгулялась» в России
3 февр
Погода в Санкт-Петербурге снова побила рекорд — на этот раз 27-летней давности
3 февр
Какое предсказание сделал знаменитый американский сурок Фил
2 февр
Рабочая неделя в Петербурге начнется с метели
1 февр
Что можно и категорически нельзя делать 1 февраля в Макарьев день
31 янв
«Настоящий морозище» обещают синоптики москвичам на следующей неделе
31 янв
Мощный циклон обрушился на Сахалин

Читайте также

-7° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
63.17
-0.26 69.74
-0.39
Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений

Последние новости

13:30
МИД РФ прокомментировал смерть российских военных в Сирии в зоне деэскалации
13:13
«Самая красивая женщина в мире» Белла Хадид станцевала в леопардовом купальнике
13:04
Пассажиры украли спасательные жилеты из самолета в Перми
12:52
Американские демократы потерпели полный крах в деле против Трампа
12:50
Беглого миллионера Олега Олдмана задержали в Москве
12:41
Наталья Бочкарева тайно вышла замуж?

Сейчас читают

Наталья Бочкарева тайно вышла замуж?
«Как Тарзан!» — Станислав Бондаренко сделал романтичное фото с супругой на пляже
«Добро пожаловать, доченька!» — Жена Тарасова показала первые фото из роддома

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]