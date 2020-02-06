В массовом ДТП в Красноярском крае столкнулись около 30 автомобилей

Массовое ДТП сегодня утром произошло в Красноярском крае. На трассе в Емельяновском районе столкнулись около 30 легковых и грузовых автомобилей. Причиной аварии стал густой туман. Водители не смогли вовремя затормозить. О пострадавших пока не сообщается. На месте работают сотрудники госавтоинспекции.

А Петербург накрыл мощный снегопад. На уборку выехали больше тысячи единиц спецтехники. Экстренные службы просят быть внимательнее водителей, которые уже привыкли к аномально теплой зиме.

А накануне из-за угрозы наводнения в городе закрыли все створы защитной дамбы — в Неве резко поднялся уровень воды. К этому часу ситуация стабилизировалась.

К тому же синоптики обещают сильный снег и метель. Уже сейчас город начинает засыпать. Экстренные службы просят быть внимательнее водителей, которые уже привыкли к аномально теплой зиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли в ДТП с грузовиком в Крыму.