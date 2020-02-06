  1. Пятый канал
  4. Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Крыму

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Крыму

, 10:06 | Марина Неруцких Срочная новость 57

Авария со смертельным исходом произошла утром в четверг на трассе Симферополь — Бахчисарай — Севастополь.

Фото: www.globallookpress.com / David Young

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Крыму. Как сообщает ТАСС, авария со смертельным исходом произошла утром в четверг на трассе Симферополь — Бахчисарай — Севастополь.

«6 февраля, около 08.30, на автодороге Симферополь — Бахчисарай — Севастополь, между городом Бахчисарай и селом Новенькое, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика», — цитирует агентство сообщение пресс-службы МВД по Крыму.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля «Лада-Калина» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN, двигавшимся в сторону Симферополя. В результате аварии погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля.

Читайте также

-6° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
63.17
-0.26 69.74
-0.39
Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений

Последние новости

10:25
Россияне не пострадали в аварии скоростного поезда на севере Италии
10:22
Пассажир скончался на борту самолета в московском аэропорту Внуково
10:18
Посольство РФ в Италии выясняет были ли россияне в поезде, сошедшем с рельсов
10:06
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Крыму
10:00
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Артема Несина
9:59
Четырехлетняя девочка погибла после падения с девятого этажа под Челябинском

Сейчас читают

Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений
«Добро пожаловать, доченька!» — Жена Тарасова показала первые фото из роддома
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]