Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Крыму. Как сообщает ТАСС, авария со смертельным исходом произошла утром в четверг на трассе Симферополь — Бахчисарай — Севастополь.

«6 февраля, около 08.30, на автодороге Симферополь — Бахчисарай — Севастополь, между городом Бахчисарай и селом Новенькое, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика», — цитирует агентство сообщение пресс-службы МВД по Крыму.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля «Лада-Калина» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN, двигавшимся в сторону Симферополя. В результате аварии погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля.