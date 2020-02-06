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  4. Бабушка жившей с домашней скотиной девочки бросила ферму, чтобы ее вернуть

Бабушка жившей с домашней скотиной девочки бросила ферму, чтобы ее вернуть

, 10:54 | Василий Заика 40

Родственница подготовила для девочки комфортные условия проживания.

Фото: МВД РФ

Бабушка трехлетней девочки, которая проживала на ферме среди крупного рогатого скота, бросила работу в попытке вернуть ребенка, сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на детского омбудсмена по Приморскому краю Ольгу Романову.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вопиющая ситуация была выявлена в ходе рейда органами опеки и попечительства. В одном из подсобных помещений фермы сотрудники ведомства обнаружили загон с телятами и козлятами. Здесь же стояли мешки с кормом для скота и ветеринарные медикаменты.

Помещение было абсолютно не приспособлено для проживания людей. Вещи ребенка были беспорядочно разбросаны по всей площади.

Бабушка девочки объясняла, что из-за большой нагрузки на работе ей попросту удобнее проживать по месту занятости, нежели в благоустроенном доме в одном из сел.

Ребенок был изъят у опекунши и помещен в социально-реабилитационный центр в Уссурийске.

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