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  4. В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме среди крупного рогатого скота

В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме среди крупного рогатого скота

, 7:45 | Василий Заика 56

Ребенок изъят из семьи и помещен в социально-реабилитационный центр в Уссурийске.

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Фото, видео: дфоут.мвд.рф; ТАСС / Джапаридзе Михаил

Трехлетняя девочка в Приморском крае жила на ферме среди крупного рогатого скота, сообщает региональное Управление на транспорте МВД РФ.

Отмечается, что вопиющая ситуация была выявлена в ходе рейда органами опеки и попечительства. В одном из подсобных помещений фермы сотрудники ведомства обнаружили загон с телятами и козлятами. Здесь же стояли мешки с кормом для скота и ветеринарные медикаменты.

Помещение было абсолютно не приспособлено для проживания людей. Вещи ребенка были беспорядочно разбросаны по всей площади.

Бабушка девочки объяснила, что из-за большой нагрузки на работе ей попросту удобнее проживать по месту занятости, нежели в благоустроенном доме в одном из сел.

Ребенок был изъят у опекунши и помещен в социально-реабилитационный центр в Уссурийске.

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